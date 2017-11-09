« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>Federasyon Lena’nın ilanını ahlaki bulmadı

Federasyon Lena’nın ilanını ahlaki bulmadı

Futbol takımının formasına reklam vermek isteyen porno yıldızı Lena Nitro’ya izin çıkmadı.

BERLİN
SON GÜNCELLEME

PORNO oyuncusu Lena Nitro (30), kendisine ait internet sayfasının logosunu ve adresini, SV Oberwürzbach takımın formasının göğsüne yazdırmak için kulüp yönetimiyle anlaştı. Formalar da hazırlandı. Ancak kulübün bağlı bulunduğu Saarland Eyaleti Futbol Federasyonu anlaşmayı onaylamadı. Federasyon, reklamı ahlaki bulmadığını bildirdi.

Federasyonun aldığı karara tepki gösteren Lena Nitro, “Bu karara sadece gülerim ben. Bira, ilaç ve benzeri ürünlerin reklamına onay verilirken söz konusu seks olunca sorun oluyor!” dedi. Nitro, federasyona tepkisini ise kendisine ait internet sayfasının adresinin yazılı olduğu formayı giyip sahaya çıkarak gösterdi. Lena Nitro’nun reklamının bulunduğu formalar internet üzerinden satışa çıkarıldı.

Federasyon Lena’nın ilanını ahlaki bulmadı

porno yıldızıfutbol takımı
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL