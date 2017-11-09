Federasyon Lena’nın ilanını ahlaki bulmadı

PORNO oyuncusu Lena Nitro (30), kendisine ait internet sayfasının logosunu ve adresini, SV Oberwürzbach takımın formasının göğsüne yazdırmak için kulüp yönetimiyle anlaştı. Formalar da hazırlandı. Ancak kulübün bağlı bulunduğu Saarland Eyaleti Futbol Federasyonu anlaşmayı onaylamadı. Federasyon, reklamı ahlaki bulmadığını bildirdi.
Federasyonun aldığı karara tepki gösteren Lena Nitro, “Bu karara sadece gülerim ben. Bira, ilaç ve benzeri ürünlerin reklamına onay verilirken söz konusu seks olunca sorun oluyor!” dedi. Nitro, federasyona tepkisini ise kendisine ait internet sayfasının adresinin yazılı olduğu formayı giyip sahaya çıkarak gösterdi. Lena Nitro’nun reklamının bulunduğu formalar internet üzerinden satışa çıkarıldı.