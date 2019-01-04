Federasyon Kupası'nda devler sahnede! iddaa'da en popüler...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
04.01.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Federasyon Kupası'nda devler sahnede! iddaa'da en popüler...

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Federasyon Kupası'nda devler sahnede! iddaa'da en popüler...

İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda, Premier Lig'in dev ekipleri sahne alacak. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'daki en popüler tercihlere göz atalım...

Manchester United - Reading

- Championship ekibi Reading'in en dikkat çeken ismi şüphesiz eski ManU'lu John O'Shea.

- Kırmızı Şeytanlar'la 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı, 1 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

- Manchester United'ın kalesinde Sergio Romero'nun başlaması bekleniyor. Ligde ikinci planda kalan Marouane Fellaini, Fred ve Diogo Dalot da ilk 11'de olacaktır.

- 'Geçici' olarak takımın başında bulunan Ole Gunnar Solskjaer, üst üste kazanılan 4 lig maçından sonra kupada da kazanarak yoluna devam etmek isteyecektir.

En Çok Oynanan Bahis
  • 120Manchester Utd -(1,00h) Reading
    4
    MS1
    1,25
    1550kez oynandı
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Chelsea - Nottingham Forest

- Maurizio Sarri'nin yardımcısı Gianfranco Zola, Pedro ve Giroud'nin riske edilmeyeceğini açıkladı.

- "Biraz rotasyon olacak. Bazı sakat isimlerimiz vardı, iyileştiler ama riske etmek istemiyoruz." dedi. Hazard ve Willian da dinlendirilecek.

- Deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçtan sadece 1 galibiyet çıkartabilen Nottingham Forest cephesinde ise 99 doğumlu genç forvet Ben Brereton, kiralık olarak forma giydiği Blackburn'e, bonservisiyle birlikte transfer oldu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 134Chelsea - Nottingham F
    4
    MS1
    1,10
    1475kez oynandı
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Blackpool - Arsenal

- Arsenal cephesinde Mesut Özil, Shkodran Mustafi, Hector Bellerin, Nacho Monreal ve Konstantinos Mavropanos'un durumları maç saati netleşecek.

- Rob Holding, Henrikh Mkhitaryan ve Danny Welbeck ise kesin olarak yok.

- Kalede Petr Cech'i izleyeceğiz. Tecrübeli eldiven, sezonun ilk 7 maçında kaledeydi. Sakatlandı, geri döndüğünde ise emaneti Bernd Leno'dan alamadı. Kupa rotasyonunda kendine yer bulacaktır.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 182Blackpool - Arsenal
    4
    2,5Üst
    1,35
    1252kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
İddaa Tahminleri - 5 Ocak 2019Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 5 Ocak Cumartesi iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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