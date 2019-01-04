Federasyon Kupası'nda devler sahnede! iddaa'da en popüler...
İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda, Premier Lig'in dev ekipleri sahne alacak. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'daki en popüler tercihlere göz atalım...
Manchester United - Reading
- Championship ekibi Reading'in en dikkat çeken ismi şüphesiz eski ManU'lu John O'Shea.
- Kırmızı Şeytanlar'la 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı, 1 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
- Manchester United'ın kalesinde Sergio Romero'nun başlaması bekleniyor. Ligde ikinci planda kalan Marouane Fellaini, Fred ve Diogo Dalot da ilk 11'de olacaktır.
- 'Geçici' olarak takımın başında bulunan Ole Gunnar Solskjaer, üst üste kazanılan 4 lig maçından sonra kupada da kazanarak yoluna devam etmek isteyecektir.
Chelsea - Nottingham Forest
- Maurizio Sarri'nin yardımcısı Gianfranco Zola, Pedro ve Giroud'nin riske edilmeyeceğini açıkladı.
- "Biraz rotasyon olacak. Bazı sakat isimlerimiz vardı, iyileştiler ama riske etmek istemiyoruz." dedi. Hazard ve Willian da dinlendirilecek.
- Deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçtan sadece 1 galibiyet çıkartabilen Nottingham Forest cephesinde ise 99 doğumlu genç forvet Ben Brereton, kiralık olarak forma giydiği Blackburn'e, bonservisiyle birlikte transfer oldu.
Blackpool - Arsenal
- Arsenal cephesinde Mesut Özil, Shkodran Mustafi, Hector Bellerin, Nacho Monreal ve Konstantinos Mavropanos'un durumları maç saati netleşecek.
- Rob Holding, Henrikh Mkhitaryan ve Danny Welbeck ise kesin olarak yok.
- Kalede Petr Cech'i izleyeceğiz. Tecrübeli eldiven, sezonun ilk 7 maçında kaledeydi. Sakatlandı, geri döndüğünde ise emaneti Bernd Leno'dan alamadı. Kupa rotasyonunda kendine yer bulacaktır.
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