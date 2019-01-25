Federasyon Kupası'nda dev eşleşme! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...
İngiltere Federasyon Kupası 4. turu dev bir eşleşmeye sahne olacak. Arsenal'in Emirates'te konuğu Manchester United ve bu dev maç iddaa'da TEK MAÇ olarak oynanabiliyor. İşte öne çıkanlar...
- Sezona kapatan Hector Bellerin ve iyileşme süreci devam eden Henrikh Mkhitaryan kadroda yok.
- Manchester United ile oynadıkları son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildiler. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)
- Teknik patron Unai Emery; 'Sezon içinde oynadığımız takımdan çok farklılar. Kendilerine daha çok güvenerek oynuyorlar, tehlikeli takım oldular.' açıklamasını yaptı.
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Manchester United
- 'Geçici' menajer Ole Gunnar Solskjaer; 'David de Gea maç kadromuzda yok. Alexis Sanchez de henüz iyileşmedi. Marcos Rojo ve Marouane Fellaini'nin de tedavileri sürüyor. Chris Smalling ile Luke Shaw ise son antrenmanda bizlerleydi. Durumlarına maç saati bir kez daha bakacağız.' açıklamasını yaptı.
- Arsenal'le oynadıkları son 8 Federasyon Kupası maçında 5 kere kırmızı kart çıktı.
- Arsenal'in ev sahipliğinde oynadıkları son 7 maçın 5'ini kaybetmediler. (3 galibiyet - 2 beraberlik)
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