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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
25.01.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Federasyon Kupası'nda dev eşleşme! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...

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Federasyon Kupası'nda dev eşleşme! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...

İngiltere Federasyon Kupası 4. turu dev bir eşleşmeye sahne olacak. Arsenal'in Emirates'te konuğu Manchester United ve bu dev maç iddaa'da TEK MAÇ olarak oynanabiliyor. İşte öne çıkanlar...

Arsenal

- Sezona kapatan Hector Bellerin ve iyileşme süreci devam eden Henrikh Mkhitaryan kadroda yok.

- Manchester United ile oynadıkları son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildiler. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Teknik patron Unai Emery; 'Sezon içinde oynadığımız takımdan çok farklılar. Kendilerine daha çok güvenerek oynuyorlar, tehlikeli takım oldular.' açıklamasını yaptı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 105Arsenal - Manchester Utd
    1
    2,5Üst
    1,35
    14631kez oynandı
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Manchester United

- 'Geçici' menajer Ole Gunnar Solskjaer; 'David de Gea maç kadromuzda yok. Alexis Sanchez de henüz iyileşmedi. Marcos Rojo ve Marouane Fellaini'nin de tedavileri sürüyor. Chris Smalling ile Luke Shaw ise son antrenmanda bizlerleydi. Durumlarına maç saati bir kez daha bakacağız.' açıklamasını yaptı.

- Arsenal'le oynadıkları son 8 Federasyon Kupası maçında 5 kere kırmızı kart çıktı.

- Arsenal'in ev sahipliğinde oynadıkları son 7 maçın 5'ini kaybetmediler. (3 galibiyet - 2 beraberlik)

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İddaa Tahminleri - 25 Ocak 2019Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 25 Ocak Cuma iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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