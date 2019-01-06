Federasyon Kupası tüm hızıyla sürüyor! Leeds, Manchester City...
Pazar günü iddaa yine dopdolu! Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds ve Pep Guardiola önderliğindeki Manchester City'nin maçlarına göz atalım...
Manchester City - Rotherham
- Kupa maçlarında ilk 11'de görmeye alıştığımız kaleci Aro Muric ve genç yetenek Phil Foden, Pep Guardiola'nın şans vermesi durumunda bir kez daha sahada olacaktır.
- Fabian Delph cezası sebebiyle forma giyemeyecek, sakatlığını atlatan Kevin De Bruyne'nin ise maç kondisyonu kazanması için direkt oynatılması bekleniyor.
- Championship (2. kademe) temsilcisi Rotherham, kendi liginde düşmeme mücadelesi veriyor. Bu sezon deplasmanda oynadıkları 14 resmi maçın hiçbirini kazanamadılar. (4 beraberlik - 10 mağlubiyet)
QPR - Leeds
- Leeds cephesinde rotasyon beklentisi var. Fazla forma şansı bulamayan, Chelsea'den kiralanan Lewis Baker'ın ilk 11'de olması bekleniyor.
- Kaptan, stoper Liam Cooper ve forvet Patrick Bamford ise sakat.
- İki takım da Championship'te (2. kademe) mücadele ediyor ve Leeds'in lider olduğu ligde, QPR play-off kovalıyor.
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