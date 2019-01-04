Federasyon Kupası heyecanı Tottenham ile başlıyor! Galibiyetine iddaa'da...
Wolves yenilgisini Cardiff deplasmanında telafi eden Tottenham, İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Lig 2 (4. kademe) temsilcisi Tranmere'ye konuk oluyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
Tranmere
- İngiltere Lig 2 (4. kademe) temsilcisi Tranmere, Prenton Park'ta oynadığı son 7 resmi maçı kaybetmedi. (3 galibiyet - 4 beraberlik)
- Menajer Micky Mellon; "14 gün içinde 5. maçımıza çıkıyoruz. Zor bir periyot ama sonu müthiş bir maçla yapacağız. Ulusal Lig'de mücadele edilen yıllardan, Premier Lig'in zirvesindeki takımlara... Mu müthiş bir şey!" açıklamasını yaptı.
- Wolves yenilgisini Cardiff deplasmanında telafi eden Tottenham'da 4 isim kadroda yok.
- Erik Lamela hasta. Jan Vertonghen, Mousa Dembele ve Victor Wanyama ise sakat.
- Teknik patron Mauricio Pochettino; "Eğer kendimizi maça vermezsek, zor bir karşılaşmanın bizi bekleyeceğini biliyoruz." diyerek takımındaki ciddiyeti gözler önüne serdi.
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