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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Süleyman ARAT
13.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi paniği

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Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’yla oynadığı maçın 73. dakikasında bir hava topu mücadelesi sonrası yere düşerken sağ ayağını yere ters basan Vedat Muriqi, sakatlık geçirmesine rağmen, takımını yalnız bırakmamak adına sakat sakat oyuna devam etmişti.

Ardından Çekya ve İngiltere maçları için Kosova Milli Takımı kadrosuna katılan yıldız oyuncunun yapılan kontrollerinde sağ ayak bileğinde dönmeden mütevellit ödem olduğu, bu durumda dört günde iki maç oynamasının uygun olmadığı görüldü.

Fenerbahçe izin verdi Yeni durağı...
Fenerbahçe izin verdi! Yeni durağı...

Garry Rodrigues gibi olursa...

İstanbul’a dönen Muriqi’in tedavisine Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından bugün başlanacak. Bu sezon fiyatının 20 milyon Euro’ya tırmandığı konuşulan Vedat Muriqi için Euro 2020 elemelerinde Çekya ve İngiltere maçları büyük önem  taşımaktaydı. Bu maçlarda iyi oynayıp golle buluşması halinde tecrübeli oyuncunun değerinin ikiye katlanacağı konuşuluyordu. Muriqi’in kesin dönüş tarihi belli değil ancak golcü oyuncuyla bire bir aynı sakatlığı geçiren Garry Rodrigues bir ay oynayamamıştı.

Fenerbahçede Vedat Muriqi paniği

Fenerbahçede Vedat Muriqi paniği

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