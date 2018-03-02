FBTV'de Aykut Kocaman'ı kızdıran yorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş'la 2-2 biten karşılaşma sonrası ağır ifadeler kullanırken FB TV yorumcusu Alaattin Metin'e de tepki gösterdi.
Alaattin Metin, FB TV'de geçtiğimiz pazartesi günü Fenerbahçe'nin 3-1 yenildiği Beşiktaş derbisi sonrası Aykut Kocaman'ın fikstür eleştirisine katılmamıştı. Metin, yaptığı yorumda, "Fikstür mikstür önemli değil, önemli olan futbol' demişti. FutbolArena 'nın haberine göre Aykut Kocaman ise Beşiktaş maçının ardından fikstür konusuna yeniden değinirken Alaattin Metin'e de tepki gösterdi. Kocaman, "Kendi televizyonumuzda dahi fikstür konusu geldiği zaman eleştiriliyoruz. 2 gün sonra maça çıkacağız. Beşiktaş maçlarında bu kadar yıprandıktan sonra... Böyle bir durum varken bunu söylüyorum. Ortada zorunluluk varsa itirazımız olmaz. Salı-Perşembe maç oynanıyor. Beşiktaş ile 3 gün evvel maç oynadık. En azından Çarşamba oynayabilirdik. Aynı derecede bu iki maçı düşünürdük. Ama suya yazı yazıyoruz işte" diye konuştu.
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