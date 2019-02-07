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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.02.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

FBTV sunucusu Dilay Kemer kansere yakalandı, seferberlik başlatıldı

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FBTV sunucusu Dilay Kemer kansere yakalandı, seferberlik başlatıldı

FB TV’nin genç sunucusu Dilay Kemer, kan kanserine yakalandı. Fenerbahçe, tedavisi süren Dilay Kemer için kan arayışına girdi.

 Fenerbahçe TV'nin genç ve güzel sunucusu Dilay Kemer'in kan kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

Kemer'in iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Dilay Kemer için iliğin bulunduğu açıklandı.

KAN BAĞIŞI İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Yaşanan bu gelişmenin ardından Dilay Kemer için kan arayışı başladı. Fenerbahçe, kanserle savaşan sunucu için seferberlik başlattı. Fenerbahçe TV, 31 yaşındaki spiker için acil B RH (-) kana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bağış çağrısı yaptı. Kan bağışı çağrısına destek yağdı.

Dilay Kemer kimdir, kaç yaşında
Dilay Kemer kimdir, kaç yaşında?

 ''İLİK NAKLİ OLUYORUM''

Güzel sonucu Instagram'dan "İlik nakli oluyorum. Bu yüzden bir süre kan ihtiyacım olacak. Bugünlük karşıladık" diye yazdı.

 

FBTV sunucusu Dilay Kemer kansere yakalandı, seferberlik başlatıldı

 

Yaklaşık bir ay önce doğum gününü kutlayan Dilay Kemer, Instagram hesabından ''Her sene önce sağlık, sonra sevgi dilerim pastamın mumlarını üflerken...Bu sene de aynıydı dileğim ama bir farkla. Tek bir insanın verebileceği sevgiden çok daha fazlasını hissettirdiniz bana aylardır. Hem dünkü sürprizde katkısı olanlar (başta annem) hem de buradan hergün mesajlarıyla mutlu edenler iyi ki varsınız, en büyük motivasyon kaynağımsınız, hep olun lütfen. (saçım olmadığı için peruk, makyaj yasak olduğu için gözlük takmak zorunda kaldım fotoğraf çekilirken, idare edin." paylaşımını yapmıştı

 

 

 

 

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