FBİAD, 23 Nisan'ı Kalamış Todori'de kutladı!
Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Kalamış Todori’de gerçekleştirdiği etkinlikle kutladı.
FBİAD’ın organizasyonuna Mutluluğun Adresi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden 20 özel çocuk, miniklerin aileleri ve merkezin yöneticileri katıldı.
Etkinlikte Tomurcuk Vakfı’ndan Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu konser verdi. Tiyatro Piti Çocuk Tiyatro Grubu, çocuklar ve aileleri için bir oyun sergiledi.
Ayrıca sanatçı Yusuf Güney, Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu ile birlikte mini bir konser verip şarkılarını seslendirdi. Pop müzik şarkıcısı Tuğba Ekinci de özel çocukları ve ailelerini yalnız bırakmadı.
Fenerbahçeli İş Adamları Derneği Başkanı Güven Güleşçe, “Katılım gösteren tüm dernek üyelerimize, etkinliği hayata geçiren sosyal sorumluluk komitemize, bizimle beraber olan sanatçılarımız ve basın mensuplarımıza çok teşekkür ederim. 23 Nisan’ın anlam ve önemine hizmet eden güzel bir organizasyon oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Vatanı korumak çocukları korumakla başlar’ diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlarım” ifadelerini kullandı.
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