FB TV’de işitme engelliler için haber bülteni başlıyor
Fenerbahçe Kulübü, işitme engelliler için haber bülteni hazırladı. Bu girişim, Türkiye'de bir ilk olarak dikkat çekti.
Fenerbahçe Spor Kulübü bir ilke imza atarak, işitme engelliler için haber bülteni hazırladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bir kulüp kanalında ilk kez, işitme engelli vatandaşlarımız için haber bülteni yayınlanacak. FB TV’de artık her hafta, ‘İşaret Diliyle Haber Bülteni’ adıyla haber kuşağı olacak. İlk yayınlarımız bugün 17.45 ve 21.45, yarın ise 09.00 ve 15.40."
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