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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Adil DEMİRÇUBUK
30.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Favorisiz Gazi Koşusu nefes kesecek

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Favorisiz Gazi Koşusu nefes kesecek

Ulu Önder Atatürk adına 93'üncüsü koşulacak yarışta net bir favori yok.

1927’den bu yana kesintisiz olarak yapılan ve at yarışçılığımızın klasik koşusu olan Gazi Koşusu bugün 93. kez start alacak. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının yarış hayatlarında bir kez katılabildiği dev yarış İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak. Saat 17.15’te start alacak mücadeleye 21 safkan katılacak. 19 erkek ve iki dişi atın tarihe geçmek için ter dökeceği yarışın favorisi yok. 2400 metre çim pistteki yarışta nimet arif Kurtel’in long Runner’ı jokeyi Halis Karataş, armağan araz’ın Yamanlarbeyi adlı safkanı mustafa Çiçek ve ahmet Güzelocak’ın scoutleo’su jokeyi Gökhan Gökçe ile ön planda olsa da otoriteler tek isim üzerinde birleşemiyor. akgün ve Kuzey Kafkasyalı da bu atlardan sonra iddialı gösteriliyor. Son 4 Gazi Koşusu’nu kazanarak rekor kıran jokey ahmet Çelik bugün the last Romance adlı kısrak ile yarışacak.

BiRiNCi TOPLAM 2 MiLYON 393 BiN LiRA KAZANACAK

Koşuyu kazanan tayın sahibi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 393 bin 835 lira ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 453 bin 750 liralık yetiştiricilik primi ile bu tutar 2 milyon 847 bin 585 liraya yükselecek.

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