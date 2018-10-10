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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.10.2018 - 11:12, Son Güncelleme:

Favori takımlar galibiyeti unuttu

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Favori takımlar galibiyeti unuttu

Avrupa'nın önde gelen liglerinde mücadele eden birçok köklü takım, son dönemde aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Sezona iyi başlamalarına rağmen Bundesliga'dan Bayern Münih ile La Liga'dan Real Madrid ve Barcelona, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayarak zirve yarışında yara aldı.
Premier Lig'de Manchester United, Serie A'da Milan, Ligue 1'de Monaco ve Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ise sezona kötü başlangıç yapan takımlar olarak öne çıktı.

Bayern Münih 6'ncı sıraya geriledi

Tecrübeli Alman teknik direktör Jupp Heynckes ile yollarını ayırmasının ardından Hırvat teknik adam Niko Kovac ile sezona başlayan Bayern Münih, beklentileri henüz karşılayamadı.

Bundesliga'da son 6 sezondur üst üste şampiyonluklar yaşayan Bavyera temsilcisi, bu sezon ilk 4 maçını kazanarak ligde liderlik koltuğuna oturmasına rağmen son 3 haftada sadece 1 puan toplayarak 6'ncı sıraya kadar geriledi.

Bayern Münih, ligin 5. haftasından itibaren evinde Augsburg ile 1-1 berabere kalırken, deplasmanda Hertha Berin'e 2-0, son olarak da Borussia Mönchengladbach'a 3-0 kaybetti.
Ligde aldığı kötü sonuçları UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de yansıtan Bayern Münih, E Grubu ikinci maçında Allianz Arena'da ağırladığı Ajax ile de 1-1 berabere kalarak liderlik koltuğunu Hollanda temsilcisine kaptırdı.

Barcelona ve Real Madrid galibiyeti unuttu

La Liga tarihinin en başarılı kulüpleri Barcelona ve Real Madrid de son dönemde galibiyeti unutan takımlar arasında yer aldı.

Lige Alaves, Real Valladolid, Huesca ve Real Sociedad galibiyetleriyle başlayarak liderlik koltuğuna oturan Barcelona, sonraki haftalarda düşüşe geçti ve son 4 lig maçında sadece 3 puan toplayabildi.
Girona ile 2-2, Athletic Bilbao ve Valencia ile 1-1 berabere kalan, Leganes'e ise 2-1 kaybeden Katalan temsilcisi, liderlik koltuğunu ise Sevilla'ya kaptırdı.

Sezon başında Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a gönderen İspanyol teknik adam Julen Lopetegui yönetimindeki Real Madrid ise son 4 maçında ağları sarsamayarak yıldız oyuncunun yokluğunu hissetti.

Real Madrid, ligde son 3 maçında Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalırken, Sevilla'ya 3-0 ve Alaves'e ise 1-0 kaybetti. Ligde 4'üncü sıraya kadar gerileyen Madrid temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya 1-0 yenilerek grubunda 3. sırada kaldı.

Manchester United'da gündem Mourinho

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United ise 8 haftada sadece 13 puan toplayarak zirve yarışından uzaklaştı.

Ligde Brighton & Hove Albion'a 3-2, Tottenham'a 3-0, West Ham United'a 3-1 kaybeden, Wolverhampton ile de 1-1 berabere kalarak 8'inci sırada yer alan Manchester ekibi, Lig Kupası'nda da Championship ekiplerinden Derby County'ye penaltı atışları sonunda yenilerek 3. turda veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Old Trafford Stadı'nda ağırladığı Valencia ile 0-0 berabere kalmasının ardından H Grubu'nda ikinci sırada yer alan Manchester United'da, futbolcularla sorun yaşayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun görevine son verilebileceği iddia ediliyor.

Milan eski günlerini arıyor

Serie A'nın köklü kulüplerinden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan ise yüksek bonservis bedelleri karşılığında kadrosuna yaptığı transferlere rağmen aradığı çıkışı yakalayamadı.
Ligde 8 hafta sonunda 12 puan toplayabilen bir maçı eksik İtalya temsilcisi, 10'uncu sırada yer alarak zirve iddiasından uzaklaştı.

Monaco ve Fenerbahçe taraftarını üzdü

Ligue 1'de son yıllarda zirve mücadelesi vererek adından söz ettiren Monaco ise bu sezon eski günlerini aratıyor. Ligde 9 hafta sonunda sadece 1 galibiyet alarak 6 puan toplayabilen Fransa ekibi, 18'inci sırada kümede kalma mücadelesi veriyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarısız performansını sürdüren Monaco, A Grubu'nda Atletico Madrid'e 2-1, Borussia Dortmund'a ise 3-0 yenilerek puansız 3. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'de ise Fenerbahçe kötü günler geçiriyor. Ligde 8 hafta sonunda 8 puan toplayarak 15. sırada yer alan sarı-lacivertli takım, tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza attı.

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