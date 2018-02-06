Fatura ona kesildi... "Suçlusun, hatalısın!"
Volkan Demirel, Gençlerbirliği maçında kendi kalesine gol atan Dirar’a kızmıştı. Aykut Kocaman, tecrübeli file bekçisine, “O pozisyonda hata sende. Arkadaşınla iyi iletişim kurmalıydın” dedi.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalırken, Dirar’ın 45. dakikada kafayla kendi ağlarını sarsması maça damga vuran an olmuştu.
Golün ardından Volkan Demirel, topu kendisine bırakmayan arkadaşına çıkışmış ancak soyunma odasında gönlünü almıştı. Bu pozisyonla ilgili olarak Aykut Kocaman’ın, Volkan ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.
SESİMİ DUYURAMADIM
Tecrübeli file bekçisinin, “Dirar’a topu bana bırakması için bağırdım ancak sesimi duyuramadım” sözlerini sarf ettiği öğrenildi.
Aykut Kocaman’ın ise bu karşılık, “Pozisyonda suç tamamen sende. Arkadaşınla iyi iletişim kurman gerekiyordu. Bunu yapamadıysan, kaleyi terk etmemeliydin” dediği kaydedildi. Volkan’ın bunun üzerine hatasını kabul ettiği belirtildi. (Fanatik)
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