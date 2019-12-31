Fatura kesildi: Nzonzi’ye 70 bin avro ceza!

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ancak disiplinsiz hareketleri nedeniyle takımdan gönderilmesi beklenen Steven Nzonzi’ye para cezası kesildi.

Ankaragücü maçı öncesinde yapılan taktik idmanda as takımda yer almaması üzerine antrenmanı izinsiz terk eden Fransız yıldıza sözleşmesindeki ‘disiplin’ talimatnamesi de dikkate alınarak 70 bin Euro para cezası kesti.

Bu ceza tutarı, Steven Nzonzi’nin Galatasatau kulübündeki alacaklarından düşülecek.

GELEN TEKLİFLER OH DEDİRTTİ

Ayrıca Galatasaray’ın gönderme kararı aldığı Nzonzi’ye Everton ve Lyon başta olmak üzere gelen teklifler sarı kırmızılıları da rahatlattı.

31 yaşındaki futbolcuyla yaşanan erken ayrılıkta, gelen teklifler sonrasında Galatasaray herhangi bir bedel ve sözleşme nedeniyle Fransız oyuncuya ligin ikinci yarısı için taahhüt ettiği bedeli ödemek zorunda kalmayacak.

2019-20 sezonu için imza altında 3 milyon 250 bin Euro garanti ücreti olan Nzonzi de teklifler sonrasında Galatasaray’dan ayrılmak adına menajeri ile teklifleri değerlendirmeye başladı.

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