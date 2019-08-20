Fatsa Belediyespor toplam 28 futbolcu ile anlaştı! | Transfer haberleri...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFatsa Belediyespor toplam 28 futbolcu ile anlaştı! | Transfer haberleri...
GeriFutbol Fatsa Belediyespor toplam 28 futbolcu ile anlaştı! | Transfer haberleri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
20.08.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Fatsa Belediyespor toplam 28 futbolcu ile anlaştı! | Transfer haberleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatsa Belediyespor toplam 28 futbolcu ile anlaştı! | Transfer haberleri...

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, yeni sezon öncesinde yaptığı transferle ligde başarıyı hedefliyor.

İç ve dış transfer olmak üzere toplamda 28 futbolcu ile anlaşan Fatsa Belediyespor’da ilk hedef ligde kalıcı olmak.

Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Onur Sarıhan ve yönetim kurulu üyeleri Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında yeni sezon öncesinde istişare toplantısı yaptılar. Gerçekleşen toplantıya Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da katılarak başkan ve yöneticilere ellerinden gelen desteği sağlayacağını söyledi.

Fatsa Belediyespor yönetimi ilk olarak 300 TL’ye satacakları kombine biletleri satışa çıkardıklarını söyleyerek tüm taraftarların kombine alarak yeni sezon öncesi takıma destek vermesi gerektiğini belirttiler.

Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Onur Sarıhan, “Tüm Fatsalılar bu sezon çok iyi bir takım seyredecekler. Bizleri bu anlamda yalnız bırakmasınlar ve kombine alarak bizlere destek sağlasınlar. İnsanların ekonomik bütçesini sarmayacak ve herkesin rahatlıkla alacağı bir fiyat belirledik. 300 TL fiyatı olan kombine biletlerine büyük ilgi bekliyoruz. Stadımızda yeni turnike sistemini oluşturduk ve profesyonel olarak orada görevlilerimiz eşliğinde taraftarlar maça girecekler. Bu yıl taraftar gruplarımıza kesinlikle ücretsiz bilet veremeyeceğiz. Hep birlikte Fatsa olmak için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Fatsa Belediyespor'un yaşamasını istiyorlarsa tüm taraftarlarımız bizlere destek verecekler” diye konuştu.

Fatsa Belediyespor ligde ilk olarak Teknik Direktör Niyazi Hüseyinoğlu ile anlaşırken futbolcu olarak ise Rıdvan Sönmez, Ergin Kankal, Erol Durbakan, Abdullah Yurttaş, Ufuk Ayaydın, Hacı Şükrü Çiçek, Mehmet Seçme, Recep Yaşar, Sergen Çelik, Oktay Taze, Zihni Aydın, Alparslan Boyraz, Serkan Tunar, Sefa Öztürkmen, Onur Hafızoğlu, Sinan Cındık, Melih Arda Kömür, Talha Cellat, Ömer Uslu, Mertcan Yener, Ömür Can Çavuşoğlu, Berkin Demirbaş, Hasat Konya, Mehmet Berber, İsmail Can Çavuşluk, Muhammet Ali Yenilmez, Fatih Arat ve Şefik Koz ile sözleşme imzaladı.

Fatsa Belediyespor toplam 28 futbolcu ile anlaştı | Transfer haberleri...

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Hasan Kartal: Kuyu kazdım, poligon beton gömdüm
Feghouli geçen sezonunun en iyi oyuncusu seçildi
Fatsa Belediyespor toplam 28 futbolcu ile anlaştı! | Transfer haberleri...
Emeka Eze, Adanaspor'da! | Transfer haberleri...