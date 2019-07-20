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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.07.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Fatma Şahin: "Hedefimiz gruptan çıkmak. İddialıyız..."

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Fatma Şahin: "Hedefimiz gruptan çıkmak. İddialıyız..."

Kadınlar Futbol 1. Ligi'nin son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Bilecik'te sürdürüyor.

Osmaneli ilçesinde kamp yapan siyah-beyazlı ekibin antrenörü Mutlucan Zavotçu, Osmaneli Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'da Beşiktaşlılığın çok başka yaşandığını ve çok fazla ilgi gördüklerini kaydetti.

Geçen yıl da Osmaneli ilçesinde kamp yaptıklarını ve buranın kendilerine uğurlu geldiğini aktaran Zavotçu, şunları söyledi:

"İnşallah bu sezon da geleneği sürdürürüz ve şampiyon oluruz. Tabii şampiyonluğun ardından ülkemizi Avrupa'da temsil etme görevini üstlendik. 7, 10 ve 13 Ağustos'ta Hollanda'da 3 Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacağız. O turu geçtikten sonra son 32 turuna kalıyorsunuz, bir anlamda hazırlık gibi oluyor. Hollanda şampiyonu Twente, Polonya şampiyonu Gornik Leczna ve Ermenistan şampiyonu Alashkert ile çok ciddi maçlara çıkacağız."

İlk etap çalışmalarını İstanbul'da tamamladıktan sonra ikinci kamp için Osmaneli'ne geldiklerini belirten Zavotçu, "Sekiz gün boyunca günde çift antrenmanla kampımızı yapacağız. Tesisler çok güzel. İnsanların ve belediyenin desteği çok büyük." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Fatma Şahin ise tek düşüncelerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu dile getirdi.

Milli kaleci, "Tatilimizi yaptıktan sonra 24 Haziran'da toplandık. İnşallah ülkemizi Hollanda'da en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. İddialıyız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu. 

Fatma Şahin: Hedefimiz gruptan çıkmak. İddialıyız...

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