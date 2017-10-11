Medicana Sağlık Grubu ile sponsorluk anlaşmasının uzatıldığı imza töreninde konuşan Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, 14 Ekim Cumartesi günü iç sahada Galatasaray ile oynayacakları maçın kıran kırana geçeceğini söyledi. Cezaları nedeniyle maçın seyircisiz oynanacağını hatırlatan Yılmaz, kendi seyircilerinin olmadığı maçlara rakip takım seyircilerinin gelmesini doğru bulmadıklarını belirtti.

Yılmaz, "Galatasaray maçı bizim için önemli maçlardan biri. Seyircisiz oynadığımız, seyirci cezası çektiğimiz maçlardan bir tanesi olacak. Ama Galatasaray seyircisi stada gelecek. Biz kendi seyircimizin olmadığı bir yerde başka takımın seyircisinin gelmesini yanlış buluyoruz. Bununla ilgili daha önce başvurularımız olmuştu. Bununla ilgili kararı çıkmıştı ama yukarıdan bazı kararlar bozuldu ve maalesef Galatasaray seyircisi gelecek" dedi.

Takımın milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirdiğini, takım kaptanlarından Ali Çamdalı'nın affedilerek yeniden antrenmanlara katılmasının da önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Şu anda takım bütün halinde çalışıyor. Arkadaşlığın yüksek seviyede olduğu çalışmaları görüyoruz. Bizim geçmiş yıllardaki başarı hep arkadaşlık yardımlaşma ve bütünleşmeyle oluyordu. Şu anda bunun üzerine ciddi çalışmalarımız, var yine o seviyeyi yakalamak için anda baya ileri seviyeye geldik. Sadece birkaç maçlık sıkıntımız olabilir. Ama Galatasaray maçında galip gelmek için elimizden geleni yapacağız. Yani Galatasaray maçında şöyle diyeyim tabiri caizse kıran kırana maç olacak” ifadelerini kullandı.