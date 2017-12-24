Fatih Terim'li Galatasaray evinde şov yaptı

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Fernando (Dk. 90 Sinan Gümüş), Ndiaye, Feghouli, Belhanda (Dk. 77 Selçuk İnan), Rodrigues (Dk. 41 Yasin Öztekin), Gomis

Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Peybernes, Kosanovic, Tanju Kayhan (Dk. 66 Leo), Andre Castro, Rotman (Dk. 57 Scarione), Selçuk Şahin, Halil Akbunar, Gouffran (Dk. 82 Ghilas), Jahovic

Goller: Dk. 9 Jahovic (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 19 Rodrigues, Dk. 53 Yasin Öztekin, Dk. 70 Maicon (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 8 Muslera, Dk. 34 Maicon, Dk. 44 Fernando, Dk. 59 Koray Günter (Yedek kulübesinde) (Galatasaray), Dk. 57 Rotman, Dk. 72 Andre Castro (Göztepe)



MAÇIN GOL DAKİKALARI

9. dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

19. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Gomis ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Rodrigues, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 1-1.

53. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Yasin Öztekin kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

70. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının sağ tarafında serbest atış kullanan Maicon, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.

'MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ...'

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Göztepe taraftarları ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ tezahüratında bulundu. Galatasaray taraftarları da bu tezahürata eşlik edince iki takım taraftarları aynı tezahüratı hep bir ağızdan söyledi. Tezahüratın ardından iki takım taraftarları birbirlerini alkışladı.

FATİH TERİM'E SEVGİ GÖSTERİLERİ

Galatasaray’da Igor Tudor’un görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna 4’üncü kez oturan Fatih Terim, alkışlar eşliğinde stada çıktı.



Galatasaray ile en son 22 Eylül 2013’te Beşiktaş maçında sahaya çıkan tecrübeli teknik adam, stadı dolduran binlerce taraftarın tezahüratları eşliğinde yerini aldı. Terim, taraftarın sevgi gösterilerine tribünlere giderek karşılık verdi.





SABRİ İLK KEZ RAKİP

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu, eski takımına karşı ilk kez sahaya çıktı. Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra İzmir ekibi Göztepe ile anlaşan Sabri Sarıoğlu, Türk Telekom Stadyumu'na ilk kez rakip olarak yer aldı. Mücadele öncesinde Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, 21 yılını sarı-kırmızılı ekipte geçiren Sabri Sarıoğlu'na plaket takdim ederken tribünlerden destek tezahüratları geldi.



GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesine göre 2 değişiklik yapıldı. Fatih Terim, geçtiğimiz hafta görev alan Yasin Öztekin ile Ahmet Çalığı yedek soyundurarak Rodrigues ve Serdar Aziz'e ilk 11'de görev verdi.

Sakatlığı sona eren Tolga Ciğerci ile Iasmin Latovlevici de Göztepe maçında yedek kulübesinde şans beklerken Mariano Filho kadroda yer almadı.



TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray ile Göztepe arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta tribünler büyük kısmı doldu. Tribünlerde yaklaşık 44 bin taraftarın yer aldığı belirtildi. Öte yandan Galatasaray tribünlerinden 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları yükselirken Göztepeli taraftarlar da 'Kebapçı Selo' diye bağırarak Terim'e atıfta bulundular.