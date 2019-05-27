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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
27.05.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Fatih Terim'in sözleşme detayları

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Fatih Terim'in sözleşme detayları

Şampiyonluk kutlamalarında teknik direktör Fatih Terim'le yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, İmparator'un görev süresini 5 yıl olarak açıkladı ama mukavele 2+3 yıl şeklinde.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin görev süresi 2 yıl sonra biteceği için 2021'de yeni seçilecek yönetime tecrübeli hocanın 3 yıllık opsiyon hakkı bırakıldı.

Çifte şampiyonlukla tamamlanan bu sezon 3 milyon Euro kazanan Fatih Terim, şampiyonluk primi olarak da 500 bin Euro alacak. Sözleşmesinde para ve süre konusunda görüş belirtmeyen Terim'in mali şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Yıllık 3 milyon Euro kazanmaya devam edecek İmparator, şampiyonluk halinde yine 500 bin Euro bonus alacak. Yeni sözleşmesinde ücreti TL olarak ödenecek Fatih Terim, 2024'e kadar görevde kalırsa 5 yıl içinde 100 milyon TL kazanmış olacak.

BİR HAYALİMİZ VAR NEDEN OLMASIN?

Fatih Terim, instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: "Galatasaray'a adanmış hayatımda 5 yıla daha imza atmak demek, 'bir hayalim var, neden olmasın' için bir başlangıçtır. Bizi başarıya götüren, yılı 2 kupa ile bitirmemizi sağlayan en önemli etken 30 milyon Galatasaraylının emeği, desteği ve duasıyla oluşturduğu zihinsel ve ruhsal bütünleşmedir. Bir hayalimiz var tüm Galatasaraylılar: Neden olmasın.

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