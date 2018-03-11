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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriFatih Terim'in Selçuk İnan sırrı
Futbol Fatih Terim'in Selçuk İnan sırrı
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Futbol
11.03.2018 - 17:49, Son Güncelleme:

Fatih Terim'in Selçuk İnan sırrı

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Fatih Terim'in Selçuk İnan sırrı

Muhabirimiz Ali Naci KÜÇÜK, Galatasaray'ın Konyaspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Fatih hoca " Kazanan kadro bozulmaz" felsefesi ile hareket edip Karabük'te 7-0 galibiyeti getiren ilk 11'ini değiştirmedi. Donk- Selçuk ikilisi o bölgede iyi bir ritim yakaladı. Terim, iyi giden düzenle alakalı riske girmeyip bozmadı. Bana göre doğru da yaptı.

Donk, orta sahada Fatih Terim'in istediği 'savaşçı' oyuncu kimliğini fazlası ile gösteriyor. Ve Terim, bu yüzden Fernando iyileşse de o bölgede değişikliğe gitmiyor. Hemen söyleyeyim Terim, Selçuk'u da tecrübesi ile Galatasaray takımına hem ağabeylik hem de kaptanlık yapması adına kenara almıyor.
Selçuk'un performansına da kimse bana göre kötü diyemez.

Galatasaray bu 11'i ile yine kazanır. Ancak kolay bir 90 dakika olmasa da seyircisi ile bütünleştiğinde Galatasaray adeta seviye atlıyor. Bu yüzden Galatasaray hata yapmaz kazanır.

Şimdi haftaya Fenerbahçe derbisi öncesinde elbette bu maçın önemi daha da büyük. Çünkü Fatih hoca bu maçı kazanıp 6 puanlık avantaj ile derbiye çıkmayı hedefler. Bu yüzden Galatasaray daha hırslı bir oyun sergileyecektir ve Kadıköy'deki derbi öncesi de hata yapmayacaktır.

Rakip takımda teknik direktör Sergen Yalçın ilk maçına çıkacak.

Türkiye'de her zaman teknik adam değişikliklerinde takımlar hep başlangıçta pozitif reaksiyon verir. Ve yeni hocalar açılışı 3 puanla yapar genelde.

Ama bana göre bu akşam ezber bozulur ve Sergen Yalçın'ın ilk maçı da olsa, Konya'da Eto'o ile Jahovic gibi bitirici isimlerde olsa Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılır

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