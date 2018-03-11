Fatih Terim'in Selçuk İnan sırrı
Muhabirimiz Ali Naci KÜÇÜK, Galatasaray'ın Konyaspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Fatih hoca " Kazanan kadro bozulmaz" felsefesi ile hareket edip Karabük'te 7-0 galibiyeti getiren ilk 11'ini değiştirmedi. Donk- Selçuk ikilisi o bölgede iyi bir ritim yakaladı. Terim, iyi giden düzenle alakalı riske girmeyip bozmadı. Bana göre doğru da yaptı.
Donk, orta sahada Fatih Terim'in istediği 'savaşçı' oyuncu kimliğini fazlası ile gösteriyor. Ve Terim, bu yüzden Fernando iyileşse de o bölgede değişikliğe gitmiyor. Hemen söyleyeyim Terim, Selçuk'u da tecrübesi ile Galatasaray takımına hem ağabeylik hem de kaptanlık yapması adına kenara almıyor.
Selçuk'un performansına da kimse bana göre kötü diyemez.
Galatasaray bu 11'i ile yine kazanır. Ancak kolay bir 90 dakika olmasa da seyircisi ile bütünleştiğinde Galatasaray adeta seviye atlıyor. Bu yüzden Galatasaray hata yapmaz kazanır.
Şimdi haftaya Fenerbahçe derbisi öncesinde elbette bu maçın önemi daha da büyük. Çünkü Fatih hoca bu maçı kazanıp 6 puanlık avantaj ile derbiye çıkmayı hedefler. Bu yüzden Galatasaray daha hırslı bir oyun sergileyecektir ve Kadıköy'deki derbi öncesi de hata yapmayacaktır.
Rakip takımda teknik direktör Sergen Yalçın ilk maçına çıkacak.
Türkiye'de her zaman teknik adam değişikliklerinde takımlar hep başlangıçta pozitif reaksiyon verir. Ve yeni hocalar açılışı 3 puanla yapar genelde.
Ama bana göre bu akşam ezber bozulur ve Sergen Yalçın'ın ilk maçı da olsa, Konya'da Eto'o ile Jahovic gibi bitirici isimlerde olsa Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılır
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