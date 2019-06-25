Fatih Terim’in olmazsa olmazı: Dört takviye
Teknik direktör Fatih Terim tatil dönüşü ekibinden transfer görüşmeleri hakkında bilgi alırken, oyuncu alternatifleri ile alakalı da kapsamlı bir fikir alış verişinde bulundu.
Terim yeni sezon kadro planlamasını yaparken yönetimden en az dört takviye istedi. İleri uca iki forvet isteyen tecrübeli teknik adam, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru’nun bonservisinin alınmasını, bir süredir gündemde olan Sevillalı Banega’nın da transfer edilmesini istiyor.
Tecrübeli teknik adam kadroya yerli oyuncu takviyesi yapılmasını da talep etti
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