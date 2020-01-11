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Haber Giriş: 11.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Fatih Terim'in Murillo ve Mert Çetin ısrarı | Transfer Haberleri

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Fatih Terim'in Murillo ve Mert Çetin ısrarı | Transfer Haberleri

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray’da artık hedef savunma! Sarı kırmızılılar, teknik direk Fatih Terim’in ‘olmazsa olmaz’ ifadesi kullandığı stoper takviyesi için yoğun mesai harcamaya başladı.

Galatasaray'da sezonu kapatan Christian Luyindama’nın yerini mutlaka dolması gerektiğini kaydeden tecrübeli Fatih Terim bu bağlamda, AS Roma’dan Mert Çetin ya da Sampdoria’dan Jeison Murillo’nun kadroya kazandırılmasını talep etti.

'İKİSİNDEN BİRİNİ MUTLAKA ALALIM'

İki oyuncunun da kulüpleri Galatasaray’ın yaptığı ilk tekliflere olumsuz yanıt verirken Terim’in “İkisinden birini mutlaka alalım” demesi üzerine İtalya’ya çıkarma yapıldı.

Murillo için Sampdoria’ya 1 milyon Euro’luk kiralama bedeli önerildi. AS Roma’ya transfer olan ve ilk yarıda fazla şans bulamayan Mert Çetin için de Roma ile görüşmeler yapılıyor.

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