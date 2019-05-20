Fatih Terim'in heykeli dikilecek
Galatasaray yönetimi, kulübe toplam 19 kupa kazandıran ve sayısız başarılara imza atan Fatih Terim'in heykelini dikmeye hazırlanıyor. Heykelin stadın girişine yapılacağı ifade edildi.
Şampiyon Galatasaray'da gündem Fatih Terim heykeli...
8'i lig olmak üzere sarı-kırmızılı kulübe toplamda 19 kupa kazandıran tecrübeli teknik adam, 'yaşayan efsane' olarak anılıyor.
STADIN GİRİŞİNE YAPILACAK
Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörü olarak gösterilen Terim'e bir hediye vermeyi planlayan Galatasaray yönetimi ise heykel çalışmalarına başladı.
Gerekli yerlerle görüşen yönetimin, heykeli Türk Telekom Stadı'nın girişine yaptıracağı öğrenildi.
EN YAKIN RAKİBİNE FARK ATTI
Galatasaray'ı 8 kez mutlu sona ulaştıran 65 yaşındaki teknik adamı bu alanda 4 şampiyonlukla Ahmet Suat Özyazıcı ve 3'er şampiyonlukla, Mustafa Denizli, Daum ve Gordon Milne takip ediyor.
Terim, Galatasaray'ın başında 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2011-12, 2012-13, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında kupaya ulaştı.
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