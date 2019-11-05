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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Fatih Terim'in gözdesi Kenan Karaman

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Fatih Terim'in gözdesi Kenan Karaman

Gol yollarında büyük sıkıntı çeken Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda Kenan Karaman için nabız yokluyor.

Bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olmasına rağmen gol yollarında büyük sıkıntı çeken Galatasaray, Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak istiyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılı ekipte 25 yaşındaki milli yıldız Kenan Karaman için görüşmeler başladı.

Bu sezon kanatlardan beklediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim, hızlı ve skorer bir kanat oyuncu transferi için yönetime raporunu sundu.

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Karaman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in listesine girdi.

Sarı-kırmızılı takımın hocası, 25 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezonun kadrosunda görmek istediğini yöneticilere iletti.

YILDIZI PARLADI

Bu sezon kanatlarda sıkıntı yaşayan Galatasaray'da yönetimin, Fatih Terim'in Kenan Karaman ile ilgili talebi üzerine görüşmelere başladığı ifade edildi.

Fortuna Düsseldorf ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan'ın Transfermarkt değeri 2.5 milyon euro civarında. Alman ekibiyle bu sezon ligde 8 maça çıkan Kenan, bir kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı.

Galatasaray, Terim ile 76. Avrupa maçına çıkıyor
Galatasaray, Terim ile 76. Avrupa maçına çıkıyor

Fatih Terim'in kariyerinden kesitler izliyoruz...

Fatih Terimin gözdesi Kenan Karaman

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