Fatih Terim'in gözdesi Banega'yı dünya devi kapıyor!
Galatasaray'ın sezon başında ısrarla transfer edilmesini istediği Ever Banega'ya Manchester United talip oldu.
Spor Arena Dış Haber | Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sezon başında 'kesinlikle alınmalı' raporu verdiği Ever Banega konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Sevilla ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldıza İngiliz devi Manchester United'ın talip olduğu belirtildi.
KISA VADELİ ÇÖZÜM: BANEGA
İngiliz basınının haberine göre hücumda yaratıcı oyuncu eksikliği bulunan United, kısa dönemli çözüm olarak Banega'yı kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcuyla sezon başında ciddi şekilde ilgilenmiş ancak başarılı sonuç alamamıştı.
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