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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol Haberleri'Fatih Terim’in Galatasaray’ı aynı hataya düşmez'
Futbol 'Fatih Terim’in Galatasaray’ı aynı hataya düşmez'
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Futbol
12.02.2018 - 19:27, Son Güncelleme:

'Fatih Terim’in Galatasaray’ı aynı hataya düşmez'

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Ligin 21. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Bu mücadele öncesi gazetemiz G.Saray muhabiri Ali Naci Küçük değerlendirmelerde bulundu.

Gazetemiz G.Saray muhabiri Ali Naci Küçük'ün değerlendirmeleri: 

Fatih Terim’in Galatasaray’ı aynı hataya düşmez! Geçtiğimiz hafta liderlik fırsatını Sivasspor’a mağlup olarak kaybeden Galatasaray takımı bu kez bu şansı pas geçmeyecektir. Başakşehir’in mağlup olması ile beraber liderlik şansı ayağına kadar gelen Galatasaray’ın başından sonuna kadar oyunu domine edip net bir galibiyetle liderliği bu akşam devralacağını düşünüyorum.

Fatih hoca boşa konuşmuyor. Takıma bir söz verdi ise onu kim olduğuna bakmadan yerine getiriyor. Fatih hoca ‘ Hak eden bu formayı alır’ demişti. Belhanda, Gomis, Selçuk İnan’dan sonra Fatih hoca performansında düşüş gördüğü Mariano'yu kesti. Bunun nedeni de Linnes’in çalışma azmi başarılı performansı ve Mariano’nun tam tersi düşüş ivmesine geçen oyunu. Terim, Belhanda'yı keserek yıldız oyuncudan nasıl verim aldıysa Mariano’da aynı durumu amaçlıyor. Mariano'daki form düşüklüğü göz önündeydi. Hoca bu oyuncuyu kazanmak istiyor. Burada amaç aynı zamanda Forma adaletinin olduğunu bütün takıma göstermek.

Fatih hoca Eray İşcan yerine Carrasso’ya kalede şans verdi. Eray, yıllardır kendini geliştiremedi. Kendini hiç hazır tutmadı. Formayı kazanmak için daha fazla çalışmak yerine kulübede rahatım diye düşünüp sağlıklı yaşam için antrenmanını yaptı. Kısaca bugün bu kaleyi Eray devralamıyorsa önce kendine kızacak. Carrasso’da Fransa Ligindeki tecrübesi ile dahi Eray’ın önünde bu kaleyi hakeder. Bakalım Galatasaray Muslera’yı arayacak mı, bunu maç içinde göreceğiz

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