'Fatih Terim’in Galatasaray’ı aynı hataya düşmez'
Ligin 21. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Bu mücadele öncesi gazetemiz G.Saray muhabiri Ali Naci Küçük değerlendirmelerde bulundu.
Gazetemiz G.Saray muhabiri Ali Naci Küçük'ün değerlendirmeleri:
Fatih Terim’in Galatasaray’ı aynı hataya düşmez! Geçtiğimiz hafta liderlik fırsatını Sivasspor’a mağlup olarak kaybeden Galatasaray takımı bu kez bu şansı pas geçmeyecektir. Başakşehir’in mağlup olması ile beraber liderlik şansı ayağına kadar gelen Galatasaray’ın başından sonuna kadar oyunu domine edip net bir galibiyetle liderliği bu akşam devralacağını düşünüyorum.
Fatih hoca boşa konuşmuyor. Takıma bir söz verdi ise onu kim olduğuna bakmadan yerine getiriyor. Fatih hoca ‘ Hak eden bu formayı alır’ demişti. Belhanda, Gomis, Selçuk İnan’dan sonra Fatih hoca performansında düşüş gördüğü Mariano'yu kesti. Bunun nedeni de Linnes’in çalışma azmi başarılı performansı ve Mariano’nun tam tersi düşüş ivmesine geçen oyunu. Terim, Belhanda'yı keserek yıldız oyuncudan nasıl verim aldıysa Mariano’da aynı durumu amaçlıyor. Mariano'daki form düşüklüğü göz önündeydi. Hoca bu oyuncuyu kazanmak istiyor. Burada amaç aynı zamanda Forma adaletinin olduğunu bütün takıma göstermek.
Fatih hoca Eray İşcan yerine Carrasso’ya kalede şans verdi. Eray, yıllardır kendini geliştiremedi. Kendini hiç hazır tutmadı. Formayı kazanmak için daha fazla çalışmak yerine kulübede rahatım diye düşünüp sağlıklı yaşam için antrenmanını yaptı. Kısaca bugün bu kaleyi Eray devralamıyorsa önce kendine kızacak. Carrasso’da Fransa Ligindeki tecrübesi ile dahi Eray’ın önünde bu kaleyi hakeder. Bakalım Galatasaray Muslera’yı arayacak mı, bunu maç içinde göreceğiz
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