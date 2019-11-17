Fatih Terim'in eski gözdesi Samatta, İngiltere yolcusu!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Radamel Falcao transferi öncesi istediği isim olan Genk'in golcüsü Mbwana Samatta, Premier Lig'e gitmeye hazırlanıyor.
Spor Arena Dış Haber | Belçika Ligi ekiplerinden Genk'in Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta, devre arası transfer döneminde İngiltere'ye gidiyor.
BBC'nin haberine göre Premier Lig ekiplerinden Newcastle ve West Ham, Ocak ayında Mbwana Samatta'yı kadrolarından görmek istiyor.
SAMATTA OLMAMIŞ, FALCAO ALINMIŞTI
Sezon başında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla 'alınsın' raporu verdiği 26 yaşındaki forvet, bonservis ücretinin fazla olması nedeniyle alınmamıştı. Sarı kırmızılı ekip, ardından bonservissiz bir şekilde Radamel Falcao'yu kadrosuna katmıştı.
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