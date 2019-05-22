Fatih Terim'in alacağı büyük ceza! Toplam...
Sarı-kırmızılıların teknik patronu, “Saldırı” ile “Cezaya ve tedbire uyulmaması” maddelerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Fatih Terim’in minimum ceza alsa bile saldırıdan 5, tedbire uymamaktan dolayı da 4 maç olmak üzere toplamda 9 müsabaka takımdan uzak kalacağı ifade edildi.
Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında Cim-Bom şampiyonluğa ulaştı ancak sarı-kırmızılıları, teknik direktör Fatih Terim’i en az 9 maç kaybetme korkusu sardı.
Türk Telekom Stadı’nda yaşanan olaylarda, Başakşehir Antrenörü Orhan Ak’a saldırdığı belirtilen Terim, bununla ilgili olarak PFDK’ya sevk edildi.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Orta hakem Cüneyt Çakır ve 4. hakem Halil Umut Meler’in raporlarında Terim’in Ak’a vurduğunun görüldüğü, bundan dolayı tribüne gönderildiği belirtildi. Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesinde, “Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir” deniyor. Bu da Fatih Terim’in minimum 5 karşılaşmada ceza alması anlamına geliyor.
Tedbire uymadı
Fatih Hoca’nın tribüne gönderilmesiyle başlayan idari tedbir, teknik adamlar, müsabakanın tamamlanmasını takip eden 15 dakika içerisinde soyunma odalarında, koridorlarında, saha içinde ve yedek kulübesinde bulunmalarını, futbolcularına talimat vermelerini ve yedek kulübesiyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde iletişim kurmalarını yasaklıyor.
50. maddeye göre buna uymamanın cezası da 4 ila 12 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı...
Buradan da en az 4 karşılaşma ceza geldiğinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim minimum 9 maçla cezalandırılmış olacak. Ancak PFDK, sevk gerekçelerini değiştirip buna göre ayrı bir ceza verebiliyor.
Kulübün de başı ağrıyacak
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray’ı kulüp olarak da yargılayacak. Sarı-kırmızılıların “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları” ve “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği belirtildi. Bu arada Cim-Bom’a Türkiye Kupası finalinden dolayı 60 bin lira ceza verildi.
Antrenörler de PFDK'lık
TFF Hukuk Müşavirliği, Fatih Terim dışında Galatasaray Antrenörü Ümit Davala ile Medipol Başakşehir Antrenörü Orhan Ak’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Davala’nın “sportmenliğe aykırı hareketi” ve “tedbire uymaması”, Orhan Ak’ın da “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle PFDK’ye sevk edildiği aktarıldı.
Terim'in Galatasaray'a geri dönüşüne özel hazırlanan video;
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