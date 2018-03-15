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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriFatih Terim'in 54. derbi heyecanı!
Futbol Fatih Terim'in 54. derbi heyecanı!
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aa-spor
15.03.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Fatih Terim'in 54. derbi heyecanı!

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Fatih Terim'in 54. derbi heyecanı!

Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 54. kez bir derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 53 müsabaka oynadı.
Sarı-kırmızılı takımda dördüncü kez görev alan 64 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 19 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü.

FENERBAHÇE KARŞISINDA 26 DERBİ

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 26 derbi yaptı.
Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 10'unu kazanırken, 7'isinde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 27 derbide ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

KADIKÖY'DE SON GALİBİYETİ DE HEZİMETİ DE GÖRDÜ

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde elde etti.
Sarı-kırmızılı takım, 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de oynanan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray, bundan sonra dış sahada rakibi ile oynadığı 21 müsabakada galip gelemedi.

Galatasaray, Fenerbahçe karşısındaki ligdeki en ağır yenilgisini de Fatih Terim döneminde yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 6 Kasım 2002'de deplasmanda oynadığı maçta rakibine 6-0 mağlup oldu.

BİN 637 GÜN SONRA DERBİYE ÇIKACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bin 637 gün sonra derbi maçta görev alacak.
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'daki son derbisine 2013-2014 sezonunda 22 Eylül 2013'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ı 3-0 hükmen mağlup ettikleri maçta çıkmıştı.

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