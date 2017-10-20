Fatih Terim'i yalanladı! Gurbetçi yıldız...

Medipol Başakşehir’in, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında karşılaştığı Hoffenheim’da forma giyen Kerem Demirbay, Alman Milli Takımı’nı seçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başakşehir’in 3-1 yenildiği maçta Alman ekibinin gollerini hazırlayan başarılı futbolcu, özellikle Fatih Terim’in Türk Milli Takımı’na kazandırmaya çalışmış ancak Almanya’yı seçtiğini açıklamıştı.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Demirbay, Almanya’yı seçmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

“Almanya Milli Takımı’nı seçtim ama ben Türküm. Yazılan söylenen doğru değil. Zamanı geldiğinde bir açıklama yapacağım. Fatih hocanın kararıma saygı duymasının beklerdim.”

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

“Türk halkı bilmelidir ki biz çocuklarımız için ne lazımsa yapıyoruz. Hatta 1,5 sene zarfı içinde bekledi, ‘Düşüneyim.’ dedi. Biz hepsine sabırla karşılık verdik. Bizde oynayacağını ve bundan gurur duyacağını söylediğini hatırlıyorum. Biz bu işin bittiğini zannederken, böyle bir şeyle karşılaştık. Belki TFF ıslak imzalı yazısını da paylaşabilir. Kerem Demirbay ümit ederim bizim milli takımımızı seçer. Seçmezse de yapacak bir şeyimiz yok. Olayları herkesin doğru bilmesinden yanayım.”

MAÇ SIRASINDA PROTESTO EDİLDİ

Hoffenheim-Medipol Başakşehir maçını tribünde takip eden Türk taraftarlar, Alman ekibinin Türk asıllı oyuncusu Kerem Demirbay’a tepki gösterdi.

Milli takım tercihinde, Türk Milli Takımı’nı seçmesi beklenirken, Almanya’yı seçen Kerem’in ayağına her top geldiğinde, Türk taraftarlar ıslıklarıyla 24 yaşındaki oyuncuyu protesto etti. (Sözcü)