Fatih Terim'i mest eden gelişme!
İstanbulspor’la oynanan hazırlık maçında galibiyeti getiren gollerden birini kaydeden Emre Akbaba’nın, performansıyla Fatih hocayı mest ettiği öğrenildi.
Liglere verilen arada, önceki gün İstanbulspor’la hazırlık maçı oynayan Galatasaray’da, 2-0’lık galibiyeti getiren gollerden birini kaydeden Emre Akbaba, Fatih hocanın yıldızı haline geldi.
26 yaşındaki futbolcunun hem idmanlarda hem de hazırlık karşılaşmasında çok iyi bir performans sergilerken, kondisyon açısından takımla aynı seviyeye de ulaştığı öğrenildi.
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