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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2020 - 01:15,Son Güncelleme:/

Fatih Terim'e Konya'da coşkulu karşılama!

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Fatih Terim'e Konya'da coşkulu karşılama!

Süper Lig'in 19. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi

Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğraf çektirdi.
Havaalanı çıkışında teknik direktör Terim, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları selamladı. Ardından Terim, takım otobüsüne eşlik eden VIP minibüse bindi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar havalimanı çıkışında, meşale yakıp, tezahürat yaptı.

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele gitti

Fatih Terime Konyada coşkulu karşılama

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