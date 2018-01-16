Fatih Terim'e kongre şoku!

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim’in devre arası transfer döneminde öncelikli olarak istediği bir sol bek ve bir forvet oyuncusu transferi, 20 Ocak’taki başkanlık seçimi sonrasına kaldı.

Habertürk'ün haberine göre; Başkan Dursun Özbek ve ekibinin, Terim’in istediği 2 takviye için seçimin bitmesini beklediği ortaya çıktı. Özbek’in kulübün içinde bulunduğu ekonomik şartlar sebebiyle Terim’den böyle bir istekte bulunduğu, tecrübeli hocanın da anlayış gösterip gerekirse mevcut kadroyla yola devam edebileceklerini ilettiği öğrenildi.

10 GÜN SÜRE KALIYOR

Alınacak oyuncuların öncelikli olarak eldeki alternatiflerden daha kaliteli futbolcular olmasına özen gösteren ve bu nedenle ince eleyip sık dokuyan Fatih Terim, seçim dönemi sona erer ermez transfer için bir kez daha istekte bulunup alternatifleri sunacak. Ancak hem sezonun ikinci yarısının hafta sonunda başlayacak olması hem de transfer döneminin 31 Ocak’ta sona erecek olması nedeniyle transfer için geriye sadece 10 günlük bir süre kalacak. (Fanatik)

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