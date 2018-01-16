« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Fatih Terim'e kongre şoku!

Fatih Terim'e kongre şoku!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün içinde bulunduğu şartlar nedeniyle Terim’den transfer için 20 Ocak’taki kongreye kadar beklemesini istedi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim’in devre arası transfer döneminde öncelikli olarak istediği bir sol bek ve bir forvet oyuncusu transferi, 20 Ocak’taki başkanlık seçimi sonrasına kaldı.

Habertürk'ün haberine göre; Başkan Dursun Özbek ve ekibinin, Terim’in istediği 2 takviye için seçimin bitmesini beklediği ortaya çıktı. Özbek’in kulübün içinde bulunduğu ekonomik şartlar sebebiyle Terim’den böyle bir istekte bulunduğu, tecrübeli hocanın da anlayış gösterip gerekirse mevcut kadroyla yola devam edebileceklerini ilettiği öğrenildi.

10 GÜN SÜRE KALIYOR
Alınacak oyuncuların öncelikli olarak eldeki alternatiflerden daha kaliteli futbolcular olmasına özen gösteren ve bu nedenle ince eleyip sık dokuyan Fatih Terim, seçim dönemi sona erer ermez transfer için bir kez daha istekte bulunup alternatifleri sunacak. Ancak hem sezonun ikinci yarısının hafta sonunda başlayacak olması hem de transfer döneminin 31 Ocak’ta sona erecek olması nedeniyle transfer için geriye sadece 10 günlük bir süre kalacak. (Fanatik)

 

Manchester United 3-0 Stoke City (ÖZET)

Transfer HaberleriKongre

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ