Fatih Terim’e iki müjde birden
Galatasaray’da, sakatlıkları yeni geçen Eren Derdiyok ve Jason Denayer’den teknik direktör Fatih Terim’e müjdeli haber geldi.
Antrenman eksikleri olduğu için Fenerbahçe maçında oynamayan iki futbolcunun güç ve dayanıklılık testinden başarıyla geçtiği belirtildi. Eren ve Denayer, Terim’in görev vermesi durumunda bundan sonraki maçlarda 90 dakika forma giyebilecek.
İki futbolcunun tamamen iyileşmesiyle Galatasaray’da sakat oyuncu kalmadı.
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