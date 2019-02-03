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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
03.02.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Fatih Terim'e 'geçmiş olsun' ziyaretleri yapıldı

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Fatih Terim'e 'geçmiş olsun' ziyaretleri yapıldı

Babasının rahatsızlığı nedeniyle Adana'da bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun ziyaretleri yapıldı.

Terim, ziyaretçilerle, babası Talat Terim'in tedavi gördüğü Acıbadem Adana Hastanesi'nde görüştü.

Ziyaretçiler arasında bulunan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da yaklaşık yarım saat süren ziyaret sonrası hastaneden ayrıldı.

Sancak, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Talat Terim'in durumunun biraz kritik olduğu belirterek, "Durumu biraz kritik ama Allah'tan ümit kesilmez. Allah şifalar versin. İnşallah iyi olacak. Bekliyoruz." diye konuştu.

Terim Adana'ya gittiGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babasının rahatsızlığı nedeniyle Adana'ya gitti. Ligin 20. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in rahatsızlığı sebebiyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılmayarak özel bir araçla stattan ayrıldı. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geçen Terim, özel uçakla Adana'ya gitti.
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