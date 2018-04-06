Fatih Terim'e Everton engeli!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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06.04.2018 - 09:15, Son Güncelleme:

Fatih Terim'e Everton engeli!

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Fatih Terim'e Everton engeli!

Galatasaray'da bir yandan şampiyonluk planları yapılırken diğer yandan gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar başladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa'nın sezon başında Anderlecht'ten kiraladığı Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan nam-ı diğer Trezeguet'yi kadrosuna katmak istiyor.

Henüz 23 yaşında olan Trezeguet, bu sezon Kasımpaşa formasını 25'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 27 kez sırtına geçirdi. Bu maçlarda 12 kez ağları sarsan Mısırlı yıldız, 5 de asist yaparak takımına büyük katkı sağladı. Genellikle sağ kanatta forma giyen Trezeguet, yeri geldiğinde orta alanın ortasında ve solda da oynayabiliyor. Her iki ayağını da iyi kullanan futbolcu, sezon sonu Anderlecht'e dönecek ama oradaki kontratı da 2019'da bitiyor.

BOURNEMOUTH DA TAKİP EDİYOR

G.Saray'ın takip ettiği Trezeguet için Premier Lig'den Everton ve Borunemouth da devrede. Devre arasında Cenk Tosun ve Theo Walcott gibi önemli yıldızlara yatırım yapan Maviler, kabuk değiştirmek istiyor. Sezon sonu için şu anki menajer Sam Allardyce ile yolların ayrılacağı konuşulan Everton'ın Trezeguet transferi için nasıl bir politika izleyeceği merak ediliyor. Premier Lig'de 9. sırada yer alan Everton'ın 1 basamak altında bulunan Bournemouth da 23'lük yıldızı izliyor.

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SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Kasımpaşa'nın sezon başında kiraladığı oyuncu için Belçika kulübüyle satın alma opsiyonu anlaşması bulunuyor. Kasımpaşa, Mısırlı futbolcuyu kadroda tutmak isteyebilir fakat son karar Trezeguet'te olacak. Trezeguet'nin, G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma olasılığı göz önüne alındığında Aslan'a gelebileceği konuşuluyor.

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  • 135Bursaspor - Kasımpaşa
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    2931kez oynandı
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