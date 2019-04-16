Fatih Terim'e ceza! O sözler sonrası...
Derbi sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakem Ali Palabıyık'a sert sözlerle yüklenmişti. Terim'in bu sözleri sonrasında deneyimli teknik adama ceza gelme ihtimali belirmişti.
Fanatik Yazarı Deniz Çoban'a göre, maç sonunda isyan eden Terim'e en fazla ihtar cezası gelecek.
İşte Çoban'ın sözleri:
“Korkaksanız yapmayın” ifadesi ceza gerektirir. “Sportmenliğe aykırı” bir açıklama. Fakat disiplin talimatı değiştikten sonra deyim yerindeyse hakeme hakaret de serbest hale geldi! Evvelden bu tip açıklamalara cezanın alt limiti 2 maç cezaydı. Şimdi alt limit ihtara kadar düştü. Bu sözlerden dolayı sevk yapılabilir mi? Evet... Ama yapıldıktan sonra ihtardan daha fazla ceza verilmez diye düşünüyorum şu ortamda.
Terim ne demişti?
"Faulü vereceksin. VAR Bülent Yıldırım, çağıracaksın. Bir önceki pozisyon var Mehmet Topal’ın, söyleyeceksin. Seni ilgilendirmiyor benim iyi ya da kötü oynamam. Geçen hafta vermedin, burada da vermiyorsun. O zaman bu işi niye yapıyorsunuz kardeşim. Korkaksanız yapmayın."
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