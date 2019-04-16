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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.04.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Fatih Terim'e ceza! O sözler sonrası...

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Fatih Terim'e ceza! O sözler sonrası...

Derbi sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakem Ali Palabıyık'a sert sözlerle yüklenmişti. Terim'in bu sözleri sonrasında deneyimli teknik adama ceza gelme ihtimali belirmişti.

Fanatik Yazarı Deniz Çoban'a göre, maç sonunda isyan eden Terim'e en fazla ihtar cezası gelecek.

İşte Çoban'ın sözleri:

“Korkaksanız yapmayın” ifadesi ceza gerektirir. “Sportmenliğe aykırı” bir açıklama. Fakat disiplin talimatı değiştikten sonra deyim yerindeyse hakeme hakaret de serbest hale geldi! Evvelden bu tip açıklamalara cezanın alt limiti 2 maç cezaydı. Şimdi alt limit ihtara kadar düştü. Bu sözlerden dolayı sevk yapılabilir mi? Evet... Ama yapıldıktan sonra ihtardan daha fazla ceza verilmez diye düşünüyorum şu ortamda.

Terim ne demişti?

"Faulü vereceksin. VAR Bülent Yıldırım, çağıracaksın. Bir önceki pozisyon var Mehmet Topal’ın, söyleyeceksin. Seni ilgilendirmiyor benim iyi ya da kötü oynamam. Geçen hafta vermedin, burada da vermiyorsun. O zaman bu işi niye yapıyorsunuz kardeşim. Korkaksanız yapmayın."

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Fatih Terime ceza O sözler sonrası...

"Burada puan bırakmak beni çok üzdü"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi sonrası, "Bizim için hem 'puan' hem de psikolojik olarak çok önemli 2 puan kaybettik. Bu beni çok üzdü. Ama 6 maçımız varsa 18 puan var demektir. Hiçbir şey kaybedilmiş değil" dedi. Hakem Ali Palabıyık’ın yönetimini de eleştiren Terim, "Hakemlerle ilgili görüşümüz olduğu zaman ceza yiyoruz. Bu iş korkakların işi değil" yorumunu yaptı.
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