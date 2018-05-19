Fatih Terim'e basın toplantısında büyük sürpriz!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe karşısında alınan 1-0'lık galibiyet sonrası gelen şampiyonluk hakkında konuştu. Terim'e basın toplantısında yabancı futbolculardan büyük sürpriz yapıldı. Terim'in öğrencileri "İmparator Fatih Terim" diyerek basın toplantısına girdiler.

Sezonun son maçında Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek 21. kez şampiyon olan Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, geçmiş dönemlerde görev yapanlar dahil herkese tek tek teşekkür ederken, “Ben gittiğim zaman, gönderildiğim zaman kimse teşekkür etmedi" diyerek serzenişte bulundu. Terim, Şampiyonlar Ligi hayalinin hep kafasında olduğunu da söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 2017-2018 sezonu şampiyonu olarak mutlu sona 21. kez ulaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Göztepe ile başladık Göztepe ile bitti. İzmir’de olduğuna çok sevinçliyim. Benim Galatasaray’a gelişimde Metin Oktay’ın büyük emeği vardı. Onun, kralın memleketinde kupayı almak daha anlamlı oldu. Nur içinde yatsın” dedi.

Futbolcular toplantıyı bastı

Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada toplantı odasına giren Galatasaraylı futbolcular, Fatih Terim’i masadan kaldırarak sahadaki sevinçlerine kaldıkları yerden devam etti. Futbolcuların basın toplantısını basmasına gülerek, “Değişlik bir basın toplantısı oluyor” diyen Terim, “Geldiğimden 2 gün sonra Göztepe maçı vardı. O gün kaybedeceğimiz 1 puan daha aşağılara gitmemize neden olabilirdi. Allah’a şükür iyi bitirdik. Hak edilmiş bir şampiyonluk. Başta oyuncularıma büyük bir sevgiyle, bu şampiyonluğa kavuşmamızdaki en büyük rolü oynayanlar, yardımcı hocalarıma, tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Bu kahrı çekmek kolay değil. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir yerde yalnız bırakmayan Ali Sami Yen’de bizle sahada varlığını hissettiren taraftarımıza da teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Şampiyonlar Ligi hayali hep kafamda”

Florya’da kolay günler geçirmediklerini ifade eden Terim, “Torunlarımdan başlayarak tüm ailemize de teşekkür ediyorum. Gerek eski başkan ve yönetim, gerekse mevcut başkan ve yönetimin bize sağladığı rahat ortam çok öneli oldu. Benim 7. takımımın 21. şampiyonluğu. Demek ki ‘Nerede kalmıştık’ yazarak risk aldık ama doğru yazmışız. Kaldığımız yer burasıydı. Bugün Galatasaray şampiyon oldu ve direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Hiçbir şeyin garantisi yok ama bu bizim istediğimizi değiştirmez. Bir sonraki vizyonu işaret etmekten hiç korkmadık. Hiç sıkıntımız yok. İçerideki her kupaya talibiz ama dışarıda o son Real Madrid maçını hiç birimiz unutamadık. İnanıyorum ki onu da yapacağız. Seyircinin gurur duyacağı bir takım çıkarmak yeter. Rakipler Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka yerlerdeler belki. Makas çok açılmış olabilir ama yakalamak da Galatasaray’ın işi olmalı. Bu hayali hep kuruyorum kafamda. İmza atarken de bunu söylemiştik. Yarın Ali Sami Yen’de hep birlikte kutlamamızı yapacağız” dedi.

“Ben gittiğim zaman teşekkür edilmedi”

24 Mayıs’ta UEFA’nın yapacağı açıklamadan sonra başkanla görüşüp yapacakları transferlere karar vereceklerini açıklayan Fatih Terim, “Bu bir ekip işi, takım işi. Her ne kadar önde ben de görünsem, tüm arkadaşlarımı bende seçsem herkesin bir emeği var. Bu takımı bizden evvel kurmak için uğraşanlar, çalıştıranlar da var. Kimseyi atlamadan herkese teşekkür etmek istedim. Ben gittiğim zaman teşekkür edilmedi ama ben buna özen gösteriyorum” diye konuştu.

“Yaşamak cesurların hakkı”

Maç esnasında diğer maçların sonucu sormadıklarını ve kendi maçlarına konsantre olduklarını anlatan Terim, “Bizim mağlup olmadıktan sonra isteyen istediği kadar atsın. Yaşamak cesurların hakkı. İyi şeylerin iyi insanların başına geldiğini düşüyorum. Herkesin adalet şaşıyor ama Allah’ın adaleti şaşmıyor. Bu şampiyonluğun diğerlerinden farkı var anlamı da değişik. Bu yolda bir çok şeyle karşılaştık, saha da, sahanın dışında. Sadece ve sadece benim Florya’da talimatım bu yöndeydi. Hiçbir kuruma ve kişiye bakmadan takılmadan sadece işimizi yapmaya özen gösterdik. En doğrusunu yaptık bence. Muhteşem bir finiş oldu. Her kulübün kazanma şansı vardı. Tüm yarışanları sevgilerimi iletiyorum başarılar diliyorum, düşenlere geçmiş olsun. Biz kazandık. Ben çok şampiyonluk gördüm. Bu seferkinin anlamı, ifade ettiği şeyler çok başkaydı. Sonuna kadar hak edilmiş şampiyonluktu. Anamızın ak sütü gibi helaldir. Benim için de bu şampiyonluğun manası çok değişiktir. Galatasaray’ın da unutmayacağı bir şampiyonluktur. Bugün biz hak ettik ve kazandık. Tüm rakiplerimize de buradan selamlar, sevgiler, teşekkürler. Allah namerde muhtaç etmesin, merde etsin” dedi.

“Bizi gönderip hem biz gitti gibi yapanlara kırgınım” diyen Terim, “Çok daha başka yerlerde olabilirdik. Florya’nın sihri kendi içindedir. Biz orayı ezbere biliriz. Orası 80 dönümdür, hepsini ezbere biliriz. Orası ilk idmanıma futbolcu olarak, çıktığım son Beşiktaş maçında bıraktırıldığımız yer” ifadelerini kullandı.