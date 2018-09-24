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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
24.09.2018 - 19:57, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den yenilgi faturası! 2 oyuncu kulübeye...

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Fatih Terim'den yenilgi faturası! 2 oyuncu kulübeye...

3-0’lık ağır yenilgi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Terim, oyuncularının yenilgiyi kabul eden tavırlarına sinirlenip, bazılarına şans verirken daha dikkatli olacağını söylemişti. Terim’in bu sözlerinin hedefinde Sinan Gümüş, Mariano ve Rodrigues var.

Akhisar Belediyespor’a 3-0 mağlup olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim maç sonunda oyuncularına mesaj verirken, bazılarının yenilgiyi kabullenen bir görüntü çizmesini içine sindiremediğinin altını çizip, “Verdiğimiz şans ve fırsatların daha dikkatli kullanılmasına özen göstermemiz gerekiyor” demişti. Peki, Terim’i hangi oyuncuları hayal kırıklığına uğratmıştı?..

SİNAN GÜMÜŞ 11'DEKİ YERİNİ KAYBETTİ

Terim, geçen yıl hamle oyuncusu olarak kullandığı Sinan Gümüş’ü ilk 11 oyuncusu yapmak adına ona kredi tanıdı ve 6 haftanın 6’sında da forma verdi. Ancak Sinan, Akhisar deplasmanında Terim’i hayal kırıklığına uğrattı. Sinan Gümüş’ün Erzurum BB ile Cuma günü oynanacak karşılaşmada yedek kulübesinde olmasına artık kesin gözle bakılıyor.

MARIANO'NUN DÖNÜŞÜ KÖTÜ KÖTÜ OLDU

Son olarak 4-0 kaybedilen Trabzonspor deplasmanında şans bulan Mariano’yu da Terim, 2 haftalık aranın ardından Akhisar’da sahaya sürdü. Ancak Brezilyalı da sınıfta kaldı. Öne çıkışlar, bindirmeler ve genel olarak savunmada ortaya koyduğu oyun beğenilmedi. Terim’in, sağ bekte yine Linnes’e şans verip Mariano’yu yedek bırakması bekleniyor.

RODRIGUES'İN KAÇIRDIĞI GOLLER İSYAN ETTİRDİ

Terim’in oyun disiplini adına kızdığı pozisyon ise 9 ve 24. dakikalarda Rodrigues ile kaçan iki önemli fırsattı. Özellikle skor 0-0 iken Emre, Rodrigues, Onyekuru üçlüsünün yakaladığı net gol pozisyonu basitçe harcaması Terim’i kızdırdı. Tecrübeli hoca, ayrıca, yenilgiden çok oyuncuların kötü futbola isyan edip karakter ortaya koyamamasına sinirlendi.

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