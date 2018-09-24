Fatih Terim'den yenilgi faturası! 2 oyuncu kulübeye...
3-0’lık ağır yenilgi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Terim, oyuncularının yenilgiyi kabul eden tavırlarına sinirlenip, bazılarına şans verirken daha dikkatli olacağını söylemişti. Terim’in bu sözlerinin hedefinde Sinan Gümüş, Mariano ve Rodrigues var.
Akhisar Belediyespor’a 3-0 mağlup olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim maç sonunda oyuncularına mesaj verirken, bazılarının yenilgiyi kabullenen bir görüntü çizmesini içine sindiremediğinin altını çizip, “Verdiğimiz şans ve fırsatların daha dikkatli kullanılmasına özen göstermemiz gerekiyor” demişti. Peki, Terim’i hangi oyuncuları hayal kırıklığına uğratmıştı?..
SİNAN GÜMÜŞ 11'DEKİ YERİNİ KAYBETTİ
Terim, geçen yıl hamle oyuncusu olarak kullandığı Sinan Gümüş’ü ilk 11 oyuncusu yapmak adına ona kredi tanıdı ve 6 haftanın 6’sında da forma verdi. Ancak Sinan, Akhisar deplasmanında Terim’i hayal kırıklığına uğrattı. Sinan Gümüş’ün Erzurum BB ile Cuma günü oynanacak karşılaşmada yedek kulübesinde olmasına artık kesin gözle bakılıyor.
MARIANO'NUN DÖNÜŞÜ KÖTÜ KÖTÜ OLDU
Son olarak 4-0 kaybedilen Trabzonspor deplasmanında şans bulan Mariano’yu da Terim, 2 haftalık aranın ardından Akhisar’da sahaya sürdü. Ancak Brezilyalı da sınıfta kaldı. Öne çıkışlar, bindirmeler ve genel olarak savunmada ortaya koyduğu oyun beğenilmedi. Terim’in, sağ bekte yine Linnes’e şans verip Mariano’yu yedek bırakması bekleniyor.
RODRIGUES'İN KAÇIRDIĞI GOLLER İSYAN ETTİRDİ
Terim’in oyun disiplini adına kızdığı pozisyon ise 9 ve 24. dakikalarda Rodrigues ile kaçan iki önemli fırsattı. Özellikle skor 0-0 iken Emre, Rodrigues, Onyekuru üçlüsünün yakaladığı net gol pozisyonu basitçe harcaması Terim’i kızdırdı. Tecrübeli hoca, ayrıca, yenilgiden çok oyuncuların kötü futbola isyan edip karakter ortaya koyamamasına sinirlendi.
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