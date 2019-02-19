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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den uyarı: Dikkat! Ateşle oynuyorsun

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Fatih Terim'den uyarı: Dikkat! Ateşle oynuyorsun

Galatasaray Teknik Direktörü Diagne'yi hem övdü hem ikaz etti.

Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında yaptığı hareketlerle kırmızı kart görme tehlikesi yaşayan Diagne’ye, “Daha sakin olmalısın” uyarısı yapılırken, teknik direktör Fatih Terim, “Performansından memnunum. İnşallah bir gol atarsa çok daha rahat edeceğiz” dedi.

Galatasaray‘ın 4-1’lik skorla galip geldiği Kasımpaşa karşılaşmasında, 3 gol birden atma başarısı gösteren Feghouli kadar konuşulan bir diğer isim de Diagne idi. Ara transfer döneminde 10 milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Senegalli forvet, eski  takımına karşı 90 dakika sahada kalırken, gol ya da asist üretemeyince yoğun eleştirilere hedef oldu. Söz konusu eleştiriler sonrası gözlerin çevrildiği teknik direktör Fatih Terim ise, Diagne’den memnun olduğunu söyledi. Oyuncunun çok koştuğuna dikkat çeken Terim, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Diagne belki gol atmıyor ama oyun içerisinde rakip defansın tamamen ona konsantrasyon sağlaması, bizim geride koşan oyuncularımız için boş alan oluşturuyor.” Maçta Feghouli ve Belhanda’nın attığı gollerde Diagne’nin rakip defansı üstüne çekmesinin büyük payı olduğunu savunna Terim, “Gol atmadığı için  göze batıyor. İnşallah o da atmaya başlarsa çok daha rahat edeceğiz” diyerek oyuncusuna duyduğu güveni ifade etti. Fatih Terim ve ekibinin değerlendirmeleri sonucunda Mbaye Diagne’nin eleştiri alan tek yönü zaman zaman gerektiğinden fazla sert oynaması ve ‘kart görme riskinin’ yüksek olması.

Ceza alırsan hem kendine hem takıma zarar verirsin

Trabzonspor karşılaşmasının 8. dakikasında elle müdahaleden sarı kart gören Diagne, 42’de de Rodallega’ya müdahalede bulununca atılma tehlikesi yaşamıştı. Kasımpaşa maçının 6. dakikasında Diagne’nin sağ eli Youssef’in suratına çarpmış, birçok hakem hocası bu pozisyon için ‘Kırmızı kart görmeliydi’ demişti. Sarı kırmızılı teknik heyet Senegalli yıldıza, her maçın final niteliği taşıdığını hatırlatıp, “Daha dikkatli ol. Öfkene yenilmemen gerekiyor. Alabileceğin bir ceza hem seni hem bizi zor durumda bırakır” uyarısında bulundu.

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Fatih Terim, Kasımpaşa galibiyetinin ardından Diagne ile ilgili sorulara bu yanıtı vermişti...

"Belhanda'nın performansının sırrı mutlu olması"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Terim oyuncuların bireysel performanslarının da iyi olduğunu sözlerine ekledi.
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