Fatih Terim'den Ümit Davala'ya özel görev! DJ'liÄŸe soyunuyor...
Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, FenerbahÃ§e derbisi Ã¶ncesi yardÄ±mcÄ±sÄ± Ãœmit davala'ya Ã¶zel bir gÃ¶rev verdi.Â
Terimâ€™in maÃ§ gÃ¼nÃ¼ KadÄ±kÃ¶yâ€™e giderken de takÄ±m otobÃ¼sÃ¼nde Galatasaray marÅŸlarÄ±ndan oluÅŸan bir CD Ã§aldÄ±racak. CDâ€™nin DJâ€™liÄŸini ise bir dÃ¶nem ÅŸarkÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa soyunan Ãœmit Davala yapmÄ±ÅŸ durumda. YaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼recek yolculuk boyunca, oyuncular otobÃ¼se Galatasaray marÅŸÄ±yla binecek, otobÃ¼sten inene kadar marÅŸlar Ã§alÄ±nacak. (Fotospor)
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle