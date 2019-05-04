Fatih Terim'den üç isme özel görev
Galatasaray Teknik Direktörü, Feghouli ve Onyekuru’ya, “Diagne’ye bol bol orta yapın” derken, Burak’ı marke etme görevini Luyindama’ya verdi.
Beşiktaş karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, kanatlardan gelişecek akınlarla rakibini yenmeyi hedefliyor. Hafta içinde yaptırdığı taktik çalışmalarında kanat organizasyonlarına ağırlık veren Terim, bu mevkilerde görev yapan Feghouli ve Onyekuru’ya, “Rakipten kapacağınız topları süratle üçüncü bölgeye taşıyıp Diagne’ye orta yapın” talimatını verdi. Tecrübeli çalıştırıcı bu iki oyuncudan ayrıca karşılarında oynayacak rakiplerinin yapacağı bindirmelere engel olmalarını istedi.
Fatih Terim, savunma oyuncularına, “Riske girmeden basit oynayın” uyarısında bulunurken, Beşiktaş’ın formda golcüsü Burak Yılmaz’ı marke etme görevini Luyindama’ya verdi. Luyindama, siyah beyazlı oyuncuyu sürekli kontrol altında tutacak. Orta sahada defansif ağırlıklı oynayacak Fernando da Luyindama’ya yakın oynayarak, Burak’ı topla buluşturmamaya çalışacak.
MARCAO VAR MITROGLOU YOK
Galatasaray’da, sakatlığı nedeniyle geçen hafta Konya deplasmanında forma giyemeyen ve hafta boyu sadece düz koşu yapan Marcao’dan iyi haber geldi. Dün bir dizi teste tabi tutulan Brezilyalı stoper, Beşiktaş maçında oynayabilecek. Diğer taraftan sol üst adale grubunda ağrıları bulunan Mitroglou’nun oynaması tehlikeye girdi. Yunan forvete, ‘12 yabancı’ kısıtı da dikkate alınarak kadroda yer verilmesi beklenmiyor.
GALATASARAY YENİ REKOR PEŞİNDE
Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda oynayacağı Beşiktaş maçından puanla ayrılması durumunda, sahasındaki yenilmezlik serisi rekorunu egale edecek. Evindeki son 34 lig maçında mağlup olmayan sarı kırmızılı takım, bunların 29’unu kazanırken 5’inde berabere kaldı. G.Saray bugün berabere kalır veya kazanırsa 1996-98 yılları arasındaki ‘evinde 35 maç üst üste yenilmeme’ rekoruna ulaşacak.
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