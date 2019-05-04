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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den üç isme özel görev

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Fatih Terim'den üç isme özel görev

Galatasaray Teknik Direktörü, Feghouli ve Onyekuru’ya, “Diagne’ye bol bol orta yapın” derken, Burak’ı marke etme görevini Luyindama’ya verdi.

Beşiktaş karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, kanatlardan gelişecek akınlarla rakibini yenmeyi hedefliyor. Hafta içinde yaptırdığı taktik çalışmalarında kanat organizasyonlarına ağırlık veren Terim, bu mevkilerde görev yapan Feghouli ve Onyekuru’ya, “Rakipten kapacağınız topları süratle üçüncü bölgeye taşıyıp Diagne’ye orta yapın” talimatını verdi. Tecrübeli çalıştırıcı bu iki oyuncudan ayrıca karşılarında oynayacak rakiplerinin yapacağı bindirmelere engel olmalarını istedi.

Fatih Terim, savunma oyuncularına, “Riske girmeden basit oynayın” uyarısında bulunurken, Beşiktaş’ın formda golcüsü Burak Yılmaz’ı marke etme görevini Luyindama’ya verdi. Luyindama, siyah beyazlı oyuncuyu sürekli kontrol altında tutacak. Orta sahada defansif ağırlıklı oynayacak Fernando da Luyindama’ya yakın oynayarak, Burak’ı topla buluşturmamaya çalışacak.

MARCAO VAR MITROGLOU YOK

Galatasaray’da, sakatlığı nedeniyle geçen hafta Konya deplasmanında forma giyemeyen ve hafta boyu sadece düz koşu yapan Marcao’dan iyi haber geldi. Dün bir dizi teste tabi tutulan Brezilyalı stoper, Beşiktaş maçında oynayabilecek. Diğer taraftan sol üst adale grubunda ağrıları bulunan Mitroglou’nun oynaması tehlikeye girdi. Yunan forvete, ‘12 yabancı’ kısıtı da dikkate alınarak kadroda yer verilmesi beklenmiyor.

GALATASARAY YENİ REKOR PEŞİNDE

Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda oynayacağı Beşiktaş maçından puanla ayrılması durumunda, sahasındaki yenilmezlik serisi rekorunu egale edecek. Evindeki son 34 lig maçında mağlup olmayan sarı kırmızılı takım, bunların 29’unu kazanırken 5’inde berabere kaldı. G.Saray bugün berabere kalır veya kazanırsa 1996-98 yılları arasındaki ‘evinde 35 maç üst üste yenilmeme’ rekoruna ulaşacak.

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