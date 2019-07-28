Fatih Terim'den üç bölgeye takviye isteği
Avusturya kampında İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları yaklaşık 4 saate yakın bir toplantıya imza attı.
İkili arasında kadro planlaması, transfer görüşmeleri, gündemde olan Falcao ile Banega’nın yanı sıra emre mor’un son durumları masaya yatırıldı.
Albayrak, Falcao konusunda Terim’e kapsamlı bilgi verirken tecrübeli teknik adam 1 kanat oyuncusu, 1 ön libero, 1 veya 2 forvet istedi.
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