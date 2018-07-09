Fatih Terim'den transfer açıklaması: "Ya sıfır ya da kiralık"

Ankaragücü ile başlıyoruz, benim de eski takımım. Hayırlısı olsun. Oynamanın asıl olduğunu düşünüyorum, fikstür hepimize hayırlı olsun. 17 takım ile zaten oynayacaktık, ne zaman, nerede oynadığımız önemli değil. Futbol öyle bir oyun ki, 'Kolay' dedikleriniz zor, 'Zor' dedikleriniz de kolay geçebilir. Şampiyonluğa oynuyorsanız, her takımı değerlendirebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi arası, öncesi-sonrası olacaktır. Çarşamba, pazar maçlarına dikkat çekmemin asıl hedefi de budur."

ONYEKURU'NUN SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI

Geçen ocaktan beri takip ettiğimiz oyunculardan bir tanesi. Geçen sene Everton kiralık verdi Anderlecht'e. Nijerya'da da oynamış genç bir yetenek. Kısa mesafede de çok yol kat etmiş. Santrfor ve santrfor arkasında da oynuyor. Sağlık kontrolleri yapıldı, inşallah da biter. Ekonomik olarak da makul olduğunu herkes görecektir. Bonservis ücreti vererek, satmadan oyuncu alamıyoruz. Sıfır ya da kiralık oyuncu alabiliriz. Yarın sabah ya da öğlen kampa katılmasını bekliyoruz. Şu ana kadar bütün prosedürler de tamamlandı.

Avrupa ve Türkiye Ligi'ne iyi bir takım oluşturmak zorundayız. Elbette başarılı da olmak istiyoruz. Geliri, giderini doğru yönlendirecek bir spor aklı da oluşturmak istiyoruz. Başkanımız ve yönetimimizi zora sokacak bir durum olsun da istemeyiz. Finansal Fair-Play için geliri, gideri iyi yapmamız lazım. 31 Ağustos'a kadar zamanımız var. Dünya Kupası'nın oynanması ve bitmesi de önemli bir faktördür. Kulüpler sezon başı kampa birçok oyuncu ile gider ama daha sonra buradan azalanlar da olur. Taraftarımız merak etmesin, biz gerekli yerlere gerekli şeyleri düşünüyoruz.

UEFA ELİMİZİ DARALTTI

Nasipse alacağız. Bize hakikaten yarayacak ya da mevcuttan daha iyi bulduğumuzu alacağız. Biz birini satıyor ya da alıyor ise muhakkak bir bildiğimiz var. Öncelik Galatasaray olduğuna göre ona göre davranacağız. Birleşmeler ne kadar doğalsa ayrılmalar da doğal olmalı. Bakıyorsunuz sürpriz yapıyoruz. Galatasaraylılar da sürprizleri seveler. Olmazsa da ona göre bir takım mühendisliği yapacağız. Muhakkak ki ben de yarın sabah herkes burada olsun, her şeyi bir seferde anlatayım ama öyle olmuyor maalesef. UEFA'nın koyduğu 21 ile elimizi daralttığı bir gerçek. Bir daha böyle şey yaşamamak için inşallah.

Bundan sonra inşallah havaalanlarında karşılamayı kaldırırız, giderken karşıllarız. Havaalanlarında karşılamak önemli değil, giderken şanına layık uğurlamak vakidir.

YERLİ KALECİ ARIYORUZ

Keşke Ozan Kabak burada olsaydı, çok istiyordum burada olmasını. Çok önemli bir mesafe kat edecekti. Şartlar ne olursa olsun altyapıdan oyuncuları bize yanaştırdığımız bir gerçek. Akademimiz ve genç oyunculardan vazgeçmeyeceğiz. Her geldiğimizde birileri çıktı, mutlaka çıkmalı. Ümit davala ile Necati'yi gönderdik, onlar bir yerlerdeydi. Şimdi geliyorlar. Bu verdiğimiz önem devam edecek.

Yerli kaleci mümkünse arıyoruz. Bazı konuşmalarımız var. Her Galatasaraylı, gazeteci, televizyoncu kuralı bildiği için, 13. yabancı aldığımızı biliyor. Bazıları ile yer değişebileceklerini, gönderebileceğimizi de biliyorlar. O yüzden kalecimizin yerli olması gerekiyor. 2 numarayı rahat rahat kaldırabilecek, tecribeli bir kaleci olabilir. Genç bir kaleci de olabilir. Onu da farklı maçlarda kullanarak hazırlayabiliriz. Gençlerimiz var, onlara da bakacağız.