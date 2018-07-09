Fatih Terim'den transfer açıklaması: "Ya sıfır ya da kiralık"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFatih Terim'den transfer açıklaması: "Ya sıfır ya da kiralık"
GeriFutbol Fatih Terim'den transfer açıklaması: "Ya sıfır ya da kiralık"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
09.07.2018 - 19:03, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den transfer açıklaması: "Ya sıfır ya da kiralık"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Terim'den transfer açıklaması: "Ya sıfır ya da kiralık"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni transfer Henry Onyekuru'yu ocak ayından itibaren takibe aldıklarını belirten deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın menfaatlerini gözeterek transfer yapacaklarını söyledi.

Ankaragücü ile başlıyoruz, benim de eski takımım. Hayırlısı olsun. Oynamanın asıl olduğunu düşünüyorum, fikstür hepimize hayırlı olsun. 17 takım ile zaten oynayacaktık, ne zaman, nerede oynadığımız önemli değil. Futbol öyle bir oyun ki, 'Kolay' dedikleriniz zor, 'Zor' dedikleriniz de kolay geçebilir. Şampiyonluğa oynuyorsanız, her takımı değerlendirebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi arası, öncesi-sonrası olacaktır. Çarşamba, pazar maçlarına dikkat çekmemin asıl hedefi de budur."

ONYEKURU'NUN SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI

Geçen ocaktan beri takip ettiğimiz oyunculardan bir tanesi. Geçen sene Everton kiralık verdi Anderlecht'e. Nijerya'da da oynamış genç bir yetenek. Kısa mesafede de çok yol kat etmiş. Santrfor ve santrfor arkasında da oynuyor. Sağlık kontrolleri yapıldı, inşallah da biter. Ekonomik olarak da makul olduğunu herkes görecektir. Bonservis ücreti vererek, satmadan oyuncu alamıyoruz. Sıfır ya da kiralık oyuncu alabiliriz. Yarın sabah ya da öğlen kampa katılmasını bekliyoruz. Şu ana kadar bütün prosedürler de tamamlandı.

Avrupa ve Türkiye Ligi'ne iyi bir takım oluşturmak zorundayız. Elbette başarılı da olmak istiyoruz. Geliri, giderini doğru yönlendirecek bir spor aklı da oluşturmak istiyoruz. Başkanımız ve yönetimimizi zora sokacak bir durum olsun da istemeyiz. Finansal Fair-Play için geliri, gideri iyi yapmamız lazım. 31 Ağustos'a kadar zamanımız var. Dünya Kupası'nın oynanması ve bitmesi de önemli bir faktördür. Kulüpler sezon başı kampa birçok oyuncu ile gider ama daha sonra buradan azalanlar da olur. Taraftarımız merak etmesin, biz gerekli yerlere gerekli şeyleri düşünüyoruz.

UEFA ELİMİZİ DARALTTI

Nasipse alacağız. Bize hakikaten yarayacak ya da mevcuttan daha iyi bulduğumuzu alacağız. Biz birini satıyor ya da alıyor ise muhakkak bir bildiğimiz var. Öncelik Galatasaray olduğuna göre ona göre davranacağız. Birleşmeler ne kadar doğalsa ayrılmalar da doğal olmalı. Bakıyorsunuz sürpriz yapıyoruz. Galatasaraylılar da sürprizleri seveler. Olmazsa da ona göre bir takım mühendisliği yapacağız. Muhakkak ki ben de yarın sabah herkes burada olsun, her şeyi bir seferde anlatayım ama öyle olmuyor maalesef. UEFA'nın koyduğu 21 ile elimizi daralttığı bir gerçek. Bir daha böyle şey yaşamamak için inşallah.

Bundan sonra inşallah havaalanlarında karşılamayı kaldırırız, giderken karşıllarız. Havaalanlarında karşılamak önemli değil, giderken şanına layık uğurlamak vakidir.

YERLİ KALECİ ARIYORUZ

Keşke Ozan Kabak burada olsaydı, çok istiyordum burada olmasını. Çok önemli bir mesafe kat edecekti. Şartlar ne olursa olsun altyapıdan oyuncuları bize yanaştırdığımız bir gerçek. Akademimiz ve genç oyunculardan vazgeçmeyeceğiz. Her geldiğimizde birileri çıktı, mutlaka çıkmalı. Ümit davala ile Necati'yi gönderdik, onlar bir yerlerdeydi. Şimdi geliyorlar. Bu verdiğimiz önem devam edecek.

Yerli kaleci mümkünse arıyoruz. Bazı konuşmalarımız var. Her Galatasaraylı, gazeteci, televizyoncu kuralı bildiği için, 13. yabancı aldığımızı biliyor. Bazıları ile yer değişebileceklerini, gönderebileceğimizi de biliyorlar. O yüzden kalecimizin yerli olması gerekiyor. 2 numarayı rahat rahat kaldırabilecek, tecribeli bir kaleci olabilir. Genç bir kaleci de olabilir. Onu da farklı maçlarda kullanarak hazırlayabiliriz. Gençlerimiz var, onlara da bakacağız.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ertuğrul Taşkıran Atiker Konyaspor'da

Cüneyt Çakır'a yarı final verildi

Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru, tarzına düşkün

R

Eski Dünya Kupaları'na Ne Kadar Hakimsin?