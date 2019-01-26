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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Fatih Terim'den transfer açıklaması: "Bu durumu Galatasaray'a uygun bulmuyorum"
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Futbol
İHA
26.01.2019 - 21:32, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den transfer açıklaması: "Bu durumu Galatasaray'a uygun bulmuyorum"

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Fatih Terim'den transfer açıklaması: "Bu durumu Galatasaray'a uygun bulmuyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer konusunda kulübün içinde bulunduğu durumu tasvip etmediğini söyledi.

Galatasaray taraftarından transfer sezonunun bitiş günü olan perşembeye kadar sabır isteyen deneyimli teknik adam, oynanan futboldan da memnun olduğunu vurguladı.

İşte Terim'in maç sonu açıklamaları:

Hakikaten zorlu zemin. Havaya bir şey diyeceğimiz yok ama sahaya diyeceğimiz bir şeyler var açıkçası. Ligde daha iyi şartlarda oynamak ister herkes. Umarım ciddi sakatlıklar olmadı. Antrenmanda çalıştığınız bazı taktiksel oyunları çamura saplayabilirsiniz. Oyunun genelinde daha etkili oynayan taraf bizdik. Göztepe de iyi bir takım elbetti. Kazanma hırsından, oynama arzularından son derece memnunum.

TASVİP ETMİYORUM

Bir türlü gerçekleşmeyen transferlere de değinen Terim, "Son günlerin en popüler sorusu gündemi bu. İsimler üzeriden transfer ile ilgili konuşmak istemiyorum. Bazen transfer yapmak iste paranız olmuyor paranız olduğunuz zaman zaman kalmıyor... Ben arkadaşlarımın büyük bir özveriyle ve iyi niyetle çalıştığını düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz durumu tasvip etmiyorum.. İçinde bulunduğumuzu durumu Galatasaray'a uygun görmüyorum. Galatasaraylılar'dan 31'ine kadar sabır rica ediyorum. Galatasaray bir şeyler yapacaktır, buna inanıyorum. Ya bu arkadaşlar gelir cumartesi Alanya'da oynarlar, bundan sonra iteleyeceğiniz, öteyleyeceğiniz zaman da yok. Şimdiye kadar beklediler, taraftarlardan biraz da sabır istiyorum.

BASIN TOPLANTISI

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe’yi Sinan’ın golüyle geçerken, Teknik Direktör Fatih Terim karşılaşmayı değerlendirdi. 

85 gün sonra yeniden kulübeye döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Terim, “Ben bir futbol adamıyım. Futbol adamının bulunacağı yer saha kenarı. O yüzden özlemek kadar doğal bir şey yok. Hem takımı buradan idare etmeyi özledim hem de yedek kulübesinde olmayı özledim. Bazı maçlarda yerimde olsaydım başka olurdu. Umarım bir daha olmaz” ifadelerini kullandı.

KADROMUZ BU

İyi bir ortaya koyduklarını belirten deneyimli teknik adam, “İyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. Bu kötü zeminde oyun felsefemizi sahaya yansıtmaya çalıştık. Oyuncularımızın kazanma arzusunun olduğunu düşünüyorum. Gol atmaya çalışırken gol de yiyebilirdik. Göztepe kendi evinde seyircisiyle iyi bir takım. 21. şampiyonluğu aldığımız bu yerde kazanmak farklı bir anlam ifade ediyor. Yavaş yavaş iyiye gidiyoruz. Nagatomo, Emre ve Belhanda olmayınca kadromuz bu. Gençlerin ne zaman oynayacağını ölçüp biçmelisiniz. O yüzden bu hafta alt yaşlarda oynamalarını uygun gördüm” dedi. 

SABIR ÇAĞRISI

Merakla forvet transferi bekleyen Galatasaray taraftarlarına da sabırlı olmaları çağrısında bulunan Fatih Terim, “Herkes transfer yapmak ister. Yönetimimiz de yapmak istiyor. Oyuncuyu alacağınız zaman paranız, paranız olduğunda zamanınız olmuyor. En iyisini en ekonomik şekilde bitirmek istiyoruz. Bu durumu ben de Galatasaray’a yakıştıramıyorum. Ancak 31 Ocak saat 00.00’a kadar beklesinler. Gelin hep beraber üzümü yiyelim, bağcıyı sonra hallederiz. Acımasızca davranıyoruz. Galatasaray kendine yakışanı yapar. Olmazsa da hesabını Galatasaraylılara verir ama ağlamaz. Keşke bu konuya gösterdiğimiz ilgiyi Galatasaray’ın başka problemlerine de göstersek. Seyircimizi de anlıyorum ama birkaç gün daha sabredilse bir şey olmaz” ifadelerini kullandı. 

SERDAR KARARIMI VERDİM

Geçtiğimiz günlerde takımda kalacağını açıklayan Serdar Aziz’i kadroda düşünmediğini yineleyen Terim, “Benim Serdar konusunda bilgim yok. Serdar ve Eren’i çok seviyorum ama teknik bir karar verdim. Ancak yönetim karar almak istiyorsa tabii ki alabilir. Yönetimin aldığı idari karara da saygı duyarım. Ben kararımı daha evvel de açıkladım” dedi. 

MARCAO'YA TAM NOT

Göztepe karşısında gösterdiği performansla beğeni toplayan Marcao’ya tam puan veren Terim, “Marcao’yu almaya çok önceden karar verdik. İmkan olsaydı daha önce de alabilirdik. Belki kısa vadede yarışmak için oyuncular alabiliriz. Ancak alacağımız oyuncular ilerde Galatasaray’a para kazandırabilecek isimler olacaktır. Marcao gün geçtikçe daha iyi olacak. Çabuk uyum sağlaması da bizim için önemli bir katkı” şeklinde konuştu. 

İSTİFA İMASI

Ozan Kabak'ın satılmasını teknik olarak istemediğini ancak yönetimin aldığı karara saygı duyduğunun altını çizen Fatih Terim, “Ozan’ın alınışında, eğitilişinde ve emek veren Galatasaray altyapısına teşekkür ederim. Hepsi çok iyi iş yaptılar. Ozan’ın gitmesini istemedim. Teknik olarak kalmasını istedim ancak yönetimimiz idari açıdan gitmesi gerektiğini söylediler. Önümde iki seçenek vardı. Ya bu karara saygı duymak veya başka seçenek. Galatasaraylılara söz verdik. Artık diğer seçenek yok. Galatasaray altyapısını daha iyi hale getirmemiz gerekiyor” dedi. 

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