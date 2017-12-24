« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Fatih Terim'den transfer açıklaması! Ocak ayında...

Fatih Terim'den transfer açıklaması! Ocak ayında...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri maç sonrasında transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Fatih Terim, ocak ayında gelenler ve gidenler olacaklarına vurgu yaparken "Bir, iki eksik var, zaten benden önce de harekete geçmişler. Ancak kulübü sıkıntıya sokmayacağız. Tüm arkadaşlıklarımızı ve kredimizi kullanacağız." dedi.

'BAZILARINI GÖNDERECEĞİZ'
"Bazılarını göndereceğiz, bazılarını yeni alacağız. Bunları çabuk yapmalıyız. Genç takıma göndermektense, parlatarak göndermekte yarar var. Hakan Balta kadroda olsaydı, oynayacaktı. De Jong'u da aldım. Kendi malınızı kötüleyemezsiniz, veririz, vermeyiz bakacağız." diye konuştu.

SABRİ AÇIKLAMASI
Sabri Sarıoğlu'nun gönderilmesinin hata olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam "Açıkçası takımda olsaydım, Sabri Sarıoğlu'nu göndermezdim. Büyük camialar sembolleriyle ayakta durur. Ben oynattığım için değil, Sabri buna layık bir çocuk." ifadelerini kullandı.

GalatasarayGöztepe

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ