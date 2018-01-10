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Fatih Terim'den son dakika açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ünal Aysal'ın bir televizyon programında kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Hürriyet Haber
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Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Galatasaraylılar,

bir süredir içimizdeki ve dışımızdaki bazı aktörlerin vesile olduğu gerçek dışı iddia, yorum, haber ve ithamları duyuyorum. Tüm enerjimi, hevesimi, heyecanımı, başarı isteğimi ve emeğimi, ikinci sezon hazırlıkları için zorlu bir yola çıktığımız takımımıza ayırıyor, boşa zaman harcamak istemiyorum. Herkesin içi rahat olsun."

ÜNAL AYSAL NE DEMİŞTİ

Ünal Aysal, katıldığı bir televizyon programında Fatih Terim'le ilgili olarak açıklamalar yapmıştı.

Fatih Terim'in imza töreninde söylediği "Nerede kalmıştık?' derseniz, 'Antrenmanda kalmıştık' derim. Haberi antrenmanda almıştım hatırlarsanız" ifadeleri üzerine konuşan Aysal, Terim'le yollarını kendilerinin ayırmadığını, tecrübeli teknik adamın Milli Takım'ı seçtiğini dile getirmiş ve ayrılık kararının antrenmandan önce verildiğini söylemişti.

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Galatasaray

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