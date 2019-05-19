Fatih Terim'den şampiyonluk paylaşımı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den flaş bir paylaşım geldi.
Terim kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süper Lig puna durumu tablosunu paylaşırken, "Look at the tabela" 'Tabelaya bak' yazdı.
Tecrübeli teknik adamın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte Fatih Terim'in o paylaşımı:
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