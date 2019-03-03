Fatih Terim'den öz eleştiri! "Yakışmadı..."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurumspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Oynadıkları oyunu beğenmediğini belirten Terim, "Bizim için kayıp bir puan ama pes edecek değiliz, sonuna kadar devam edeceğiz. Galatasaray'ın tarzı da budur. Daha 30 puan var ortada. Rakiplerimiz kazandı veya arkadakiler kaybetti, bizim tam kazanma zamanımızdı ama 2 puan kaybettik, 3 puan da kaybedebilirdik. Erzurumspor'u ve Mehmet Hoca'yı tebrik ederim, bizden iyi oynadılar. Hiç kaleye gelmemişken, ortada pozisyon yokken gol yedik. Kaybedebilirdik de. Bize bu mücadele ve oyun yakışmadı. Çalışmaya devam, güçlü olmaya devam. Yapacak bir şey yok. Kalan 10 haftaya ve kupaya odaklanmaya devam edeceğiz, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle