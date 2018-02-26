Fatih Terim'den orta sahaya neşter! İşte yeni gözde...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisar Belediyespor ile oynanacak maçta orta sahada bu kez Tolga Ciğerci'ye görev verecek.
Gözünden sakatlanan ve durumu gireceği göz testinde netleşecek olan Donk'tan iyi haber gelse dahi Terim, Hollandalı oyuncuyu riske atmayacak.
Donk'un bir sorun olmadan takıma katılma ihtimali olsa da Terim, buna bakmadan Hollandalı ismi dinlendirme kararı aldı.
Son haftalarda Fernando'nun sakatlığı nedeniyle sürekli Donk'a görev veren Terim, Hollandalıdan gelen iyi haberi beklerken, sorunu olmasa dahi yarın akşamki kupa maçında 11'de yer vermeyecek.
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